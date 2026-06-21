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Fútbol

Curazao hizo historia y lo celebró con los reyes de Países Bajos

La familia real neerlandesa vibró y festejó con Curazao en Kansas City
La familia real neerlandesa vibró y festejó con Curazao en Kansas City @TheBlueWaveFFK
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/06/2026 11:18
Curazao rescató un empate sin goles frente a Ecuador, logró su primer punto en una Copa del Mundo y lo celebró con Máxima y Guillermo

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La selección de Curazao vivió este sábado una jornada inolvidable al conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, tras empatar 0-0 frente a Ecuador en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El resultado dejó a la escuadra sudamericana en una situación comprometida, luego de volver a evidenciar los problemas de definición que ya había mostrado en su debut.

El histórico empate desató la euforia en el conjunto caribeño, que celebró la hazaña en el vestuario acompañado por los reyes Máxima y Guillermo de los Países Bajos. También estuvo presente la princesa Ariane, quien junto a sus padres compartió los festejos con los jugadores entre bailes, saltos y cánticos.

Durante el partido, la familia real siguió las acciones desde uno de los palcos del estadio, vistiendo camisetas y bufandas azules en apoyo a Curazao. Tras el pitazo final, bajaron a la zona de vestuarios para sumarse a la celebración de un resultado que ya quedó marcado en la historia del fútbol curazoleño.

Aunque Curazao funciona desde 2010 como un país constituyente autónomo dentro del Reino de los Países Bajos —con gobierno y constitución propios—, no es un Estado soberano independiente, ya que las áreas de Relaciones Exteriores y Defensa continúan bajo responsabilidad neerlandesa.

La igualdad sin goles significó mucho más que un punto para Curazao: representó una noche histórica para su selección y una celebración compartida con una familia real que no ocultó su emoción por la actuación del equipo caribeño.

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