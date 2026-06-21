Curazao hizo historia y lo celebró con los reyes de Países Bajos

La selección de Curazao vivió este sábado una jornada inolvidable al conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo, tras empatar 0-0 frente a Ecuador en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El resultado dejó a la escuadra sudamericana en una situación comprometida, luego de volver a evidenciar los problemas de definición que ya había mostrado en su debut.

El histórico empate desató la euforia en el conjunto caribeño, que celebró la hazaña en el vestuario acompañado por los reyes Máxima y Guillermo de los Países Bajos. También estuvo presente la princesa Ariane, quien junto a sus padres compartió los festejos con los jugadores entre bailes, saltos y cánticos.