Delcy Rodríguez tilda de ‘show’ la llegada de María Corina Machado y pide hacer política seria

En recientes declaraciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al retorno al país de la líder opositora María Corina Machado.
Ante la interrogante sobre la vía o modalidad utilizada por Machado para ingresar a territorio venezolano, Rodríguez afirmó que dicho aspecto resulta ‘indiferente’ y sugirió que la dirigente opositora pudo haber evitado la confrontación o la espectacularidad mediática.
“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, ahí hay unas estructuras transitorias”, señaló Rodríguez, al tiempo que destacó los comentarios positivos sobre las nuevas instalaciones aeroportuarias del país. A su juicio, la política debe distanciarse del espectáculo y asumirse como una actividad de alta responsabilidad.
“La política es algo muy serio porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos (...) cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población”, sostuvo.
Asimismo, manifestó desconocer los motivos de la logística empleada por Machado y sus organizadores, indicando que “algún objetivo buscarán”.
Este domingo, Machado utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a Venezuela con la frase “Estoy aquí. Con ustedes”.
Posteriormente, encaminó una carabana de más de seis horas para llegar hasta Caracas, donde recorrió varios lugares del país.
Machado sostuvo que su retorno simboliza una nueva etapa para el movimiento democrático venezolano y aseguró que llega al país para acompañar las aspiraciones de los ciudadanos, fortalecer la institucionalidad y contribuir a la construcción de las condiciones políticas necesarias para una transición exitosa.
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Durante su intervención, Rodríguez enfatizó la necesidad de abordar un proceso de transformación profunda a través del diálogo democrático.
Hizo referencia a los encuentros sostenidos en el Palacio de Miraflores con representantes de la Asamblea de 2015, entre ellos Dinora Figuera y el presidente del Parlamento, Dr. Jorge Rodríguez.
Detalló que estas tres jornadas de trabajo buscan avanzar en reformas políticas y de justicia, así como gestionar la recuperación del oro y de los activos financieros congelados en el exterior para ponerlos al servicio del desarrollo nacional.
En relación con los sectores opositores que en el pasado promovieron sanciones o agresiones, la mandataria expresó su deseo de que exista un cambio de postura.
“Yo espero que quienes le han hecho daño a Venezuela (...) tengan algo de remordimiento y arrepentimiento y sirva el espacio tanto del diálogo como del programa de convivencia democrática y paz para que todas las voces se puedan escuchar”, afirmó.
Al ser cuestionada sobre si Machado debería responsabilizarse por estrategias pasadas contra las instituciones, Rodríguez reiteró su llamado al arrepentimiento y a la rectificación para realizar aportes al país.
En el ámbito del sistema judicial, Rodríguez subrayó que se trabaja para garantizar una justicia independiente y transparente, enfatizando la importancia de erradicar la criminalización de los sectores más vulnerables.
“Las principales víctimas de la justicia en Venezuela son los pobres y yo pido por los pobres de este país”, manifestó.
Al recordar su historia personal como perseguida política junto a su familia durante su infancia, aseguró que su gestión se orienta hacia la consolidación de un nuevo panorama nacional.
“No hay persecución política en Venezuela. Es la nueva Venezuela que yo aspiro y es la nueva Venezuela por la que trabajo”, concluyó.
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