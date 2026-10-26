Delcy Rodríguez tilda de ‘show’ la llegada de María Corina Machado y pide hacer política seria

En recientes declaraciones, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió al retorno al país de la líder opositora María Corina Machado.

Ante la interrogante sobre la vía o modalidad utilizada por Machado para ingresar a territorio venezolano, Rodríguez afirmó que dicho aspecto resulta ‘indiferente’ y sugirió que la dirigente opositora pudo haber evitado la confrontación o la espectacularidad mediática.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, ahí hay unas estructuras transitorias”, señaló Rodríguez, al tiempo que destacó los comentarios positivos sobre las nuevas instalaciones aeroportuarias del país. A su juicio, la política debe distanciarse del espectáculo y asumirse como una actividad de alta responsabilidad.

“La política es algo muy serio porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos (...) cualquier decisión que nosotros tomemos incide sobre la vida de una población”, sostuvo.

Asimismo, manifestó desconocer los motivos de la logística empleada por Machado y sus organizadores, indicando que “algún objetivo buscarán”.

Este domingo, Machado utilizó sus redes sociales para confirmar su regreso a Venezuela con la frase “Estoy aquí. Con ustedes”.

Posteriormente, encaminó una carabana de más de seis horas para llegar hasta Caracas, donde recorrió varios lugares del país.

Machado sostuvo que su retorno simboliza una nueva etapa para el movimiento democrático venezolano y aseguró que llega al país para acompañar las aspiraciones de los ciudadanos, fortalecer la institucionalidad y contribuir a la construcción de las condiciones políticas necesarias para una transición exitosa.