Advierten vicios de técnica legislativa en cobro impositivo a plataformas turísticas

El proyecto de ley 713, que se discute en primer debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, propone fijar la tasa del Impuesto a la Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS) en un 15% para los alojamientos de corta estancia. El planteamiento establece un cobro superior al que mantienen actualmente otros establecimientos de hospedaje, como los hoteles, los cuales están sujetos a una tarifa impositiva del 10%. Frente a esa propuesta, la plataforma de alquileres temporales Airbnb presentó formalmente sus argumentos en físico y digital ante los comisionados de la Asamblea Nacional. La empresa sostuvo que fijar una tarifa diferenciada genera un tratamiento tributario discriminatorio entre las distintas modalidades de hospedaje turístico, lo que impacta los ingresos de las personas que utilizan el alquiler de sus propiedades como fuente económica.

En la documentación entregada a los diputados, la representación de la empresa indicó que la propuesta incurre en una falla de técnica legislativa, al intentar realizar una modificación al Código Fiscal mediante una ley cuyo objeto principal no es regular el segmento de la corta estancia. Airbnb señaló en su comunicado de prensa su disposición a que las plataformas de hospedaje tributen bajo un esquema de tarifa uniforme del 10%, equiparada con el resto del sector turístico. Asimismo, manifestaron la apertura a mantener espacios de diálogo con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Órgano Legislativo para definir un marco regulatorio uniforme.