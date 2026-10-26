La inflación en Panamá sube 2.8% interanual a septiembre

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República revelan que la inflación en Panamá, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reflejó un aumento interanual del 2.8% a septiembre de 2026 comparado con el mismo periodo de 2025.

El comportamiento ocurre después de varios meses de volatilidad de los precios internacionales del petróleo, vinculada a las tensiones derivadas de la guerra en Medio Oriente y al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde transita más del 20% del petróleo y gas mundial.

Según las estadísticas oficiales, las divisiones que registraron incrementos en la comparación interanual fueron: transporte con un 11.2%, seguros y servicios financieros con 2.9%, alimentos y bebidas no alcohólicas con 2.1%, vivienda, agua, electricidad y gas con 1.7%, información y comunicación con 1.7%, cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos con 1.7%, salud con 1.4%, recreación, deporte y cultura con 1.4%, servicios de restaurantes y alojamientos con 0.9%, servicios educativos con 0.8% y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar con 0.3%.

Por el contrario, las divisiones que mostraron disminuciones interanuales fueron prendas de vestir y calzado con un 2.1% y Bebidas alcohólicas y tabaco con un 0.4%.

En la medición mensual, solo en septiembre de 2026 en relación con agosto, el IPC nacional urbano experimentó un incremento del 0.5%, alcanzando un nivel de 102.5 en la base 2024=100, después de varios meses consecutivos de variación negativa.

La inflación en Panamá aumentó 0.2% en agosto de 2026 frente a mes anterior; tanto en en julio como en junio registró una disminución de 0.3%; en mayo aumentó 0.3%; pero un mes antes, en abril de 2026, la variación mensual alcanzó 1.1%, impulsada, de manera casi exclusiva, por el fuerte encarecimiento del transporte y la energía. En marzo, el incremento fue de 0.9%; en febrero, de 0.1%, y en enero, de 0.2% frente a diciembre de 2025.

En marzo, el Gobierno de Panamá implementó un programa de estabilización temporal del precio del combustible para sectores específicos y vulnerables de la economía: transporte público, transporte de carga, maquinaria agrícola y pesca artesanal. La medida buscaba evitar aumentos en pasajes y alimentos por hasta 10 meses, sujeta a la evolución de los mercados internacionales de energía.

En septiembre, las divisiones que mostraron crecimientos fueron transporte con un 1.7%, vivienda, agua, electricidad y gas con 0.9%, Alimentos y bebidas no alcohólicas con 0.5%, muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar con 0.4%, información y comunicación con 0.3% y salud con 0.2%, mientras que Recreación, deporte y cultura junto a cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos presentaron un leve aumento.

El incremento en la división transporte respondió al aumento en tres de sus diez clases, observándose la mayor variación en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal con un 5.5%, impulsada por el alza en el precio del diésel, la gasolina y los lubricantes.

Por su parte, la división vivienda, agua, electricidad y gas reflejó crecimiento en dos de sus nueve clases, destacando electricidad con un 4.0% y gas con un 2.0%.

Al analizar el comportamiento que ha tenido el IPC, el economista y financista, Olmedo Estrada, señaló, recientemente, a este medio que en los últimos meses se han producido cambios importantes en el precio del petróleo, con aumentos y disminuciones que terminan reflejándose en el IPC.

Estrada recalcó que cuando sube el precio del petróleo se produce un impacto en los precios de los productos que consumen los hogares. “Sabemos perfectamente, pues, que con el precio del petróleo, toda la economía comienza a sufrir variaciones, desde los productos alimenticios, hasta el transporte, la vivienda, todo, todo se mueve en función del costo del combustible, entiéndase el costo del petróleo”, acotó Estrada.