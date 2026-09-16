  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Inflación en Panamá sube 0.2% en agosto tras dos meses en negativo

El precio de los combustibles fue uno de los principales impulsores del aumento del IPC en agosto.
El precio de los combustibles fue uno de los principales impulsores del aumento del IPC en agosto. DepositPhotos
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 16/09/2026 12:06
El transporte registró el mayor incremento en agosto, impulsado por el alza de los combustibles y lubricantes. También presionaron el IPC los precios de telefonía móvil y servicios de alojamiento

La inflación en Panamá aumentó 0.2% en agosto de 2026 frente a julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El resultado se registra después de dos meses consecutivos de variaciones negativas en el IPC. Tanto en junio como en julio, los precios registraron una disminución de 0.3% respecto al mes anterior de cada periodo.

De acuerdo con el reporte mensual de agosto, las divisiones que presentaron aumentos fueron transporte, con 1.1%; información y comunicación, y servicios de restaurantes y alojamiento, ambas con 0.4%; cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, con 0.2%; y salud, con 0.1%.

El aumento de la división transporte obedeció al alza en dos de sus diez clases. La mayor variación se registró en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, con 6.4%, debido al incremento en los precios del diésel, la gasolina y los lubricantes.

En información y comunicación, el incremento estuvo asociado al aumento en cinco de sus nueve clases. La mayor variación correspondió a equipo de telefonía móvil, con 2.0%.

La división servicios de restaurantes y alojamiento registró aumentos en sus dos clases. La mayor variación se observó en servicios de alojamiento, con 1.1%, debido al alza en los precios de hoteles, moteles, posadas y servicios de alojamiento similares.

En cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, el incremento se explicó por el aumento en dos de sus cinco clases. La mayor variación correspondió a joyería y relojería, con 2.1%.

La división salud presentó aumentos en dos de sus ocho clases: medicamentos y productos médicos, ambas con 0.2%. En medicamentos, el alza obedeció al incremento en los precios de medicamentos y preparaciones farmacéuticas, mientras que en productos médicos estuvo relacionada con el aumento en el precio de los anticonceptivos.

Las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar también registraron leves aumentos.

En contraste, las divisiones que presentaron disminuciones fueron recreación, deporte y cultura, con 0.5%; bebidas alcohólicas y tabaco, con 0.4%; y prendas de vestir y calzado, y vivienda, agua, electricidad y gas, ambas con 0.3%.

La división recreación, deporte y cultura registró disminuciones en tres de sus once clases. La mayor variación correspondió a paquetes turísticos, con 2.2%.

En bebidas alcohólicas y tabaco, la disminución obedeció a la baja en dos de sus tres clases: destilados, licores y vino, con 0.6%, y cerveza, con 0.4%.

La división prendas de vestir y calzado presentó disminuciones en tres de sus cuatro clases. La mayor variación se observó en calzado, con 1.1%, debido a la reducción en los precios del calzado para bebés y niños, así como del calzado para hombres y mujeres.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad y gas registró disminuciones en dos de sus nueve clases. La mayor variación correspondió a electricidad, con 1.6%.

Las divisiones servicios educativos, y seguros y servicios financieros no presentaron variación en agosto.

VIDEOS
Lo Nuevo