Inflación en Panamá sube 0.2% en agosto tras dos meses en negativo

La inflación en Panamá aumentó 0.2% en agosto de 2026 frente a julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El resultado se registra después de dos meses consecutivos de variaciones negativas en el IPC. Tanto en junio como en julio, los precios registraron una disminución de 0.3% respecto al mes anterior de cada periodo.

De acuerdo con el reporte mensual de agosto, las divisiones que presentaron aumentos fueron transporte, con 1.1%; información y comunicación, y servicios de restaurantes y alojamiento, ambas con 0.4%; cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, con 0.2%; y salud, con 0.1%.

El aumento de la división transporte obedeció al alza en dos de sus diez clases. La mayor variación se registró en combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal, con 6.4%, debido al incremento en los precios del diésel, la gasolina y los lubricantes.

En información y comunicación, el incremento estuvo asociado al aumento en cinco de sus nueve clases. La mayor variación correspondió a equipo de telefonía móvil, con 2.0%.

La división servicios de restaurantes y alojamiento registró aumentos en sus dos clases. La mayor variación se observó en servicios de alojamiento, con 1.1%, debido al alza en los precios de hoteles, moteles, posadas y servicios de alojamiento similares.

En cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos, el incremento se explicó por el aumento en dos de sus cinco clases. La mayor variación correspondió a joyería y relojería, con 2.1%.

La división salud presentó aumentos en dos de sus ocho clases: medicamentos y productos médicos, ambas con 0.2%. En medicamentos, el alza obedeció al incremento en los precios de medicamentos y preparaciones farmacéuticas, mientras que en productos médicos estuvo relacionada con el aumento en el precio de los anticonceptivos.

Las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, y muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar también registraron leves aumentos.

En contraste, las divisiones que presentaron disminuciones fueron recreación, deporte y cultura, con 0.5%; bebidas alcohólicas y tabaco, con 0.4%; y prendas de vestir y calzado, y vivienda, agua, electricidad y gas, ambas con 0.3%.

La división recreación, deporte y cultura registró disminuciones en tres de sus once clases. La mayor variación correspondió a paquetes turísticos, con 2.2%.

En bebidas alcohólicas y tabaco, la disminución obedeció a la baja en dos de sus tres clases: destilados, licores y vino, con 0.6%, y cerveza, con 0.4%.

La división prendas de vestir y calzado presentó disminuciones en tres de sus cuatro clases. La mayor variación se observó en calzado, con 1.1%, debido a la reducción en los precios del calzado para bebés y niños, así como del calzado para hombres y mujeres.

Por su parte, vivienda, agua, electricidad y gas registró disminuciones en dos de sus nueve clases. La mayor variación correspondió a electricidad, con 1.6%.

Las divisiones servicios educativos, y seguros y servicios financieros no presentaron variación en agosto.