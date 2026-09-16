Minseg advierte que recorte de B/.631.4 millones frenará contratación de agentes y renovación de equipos

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) advirtió que la asignación presupuestaria recomendada para 2027 dejará sin atender necesidades consideradas esenciales para el funcionamiento de los estamentos de seguridad, entre ellas la incorporación de nuevos agentes, la compra de uniformes y la renovación de vehículos, embarcaciones y aeronaves. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el ministro Frank Ábrego informó que la entidad solicitó B/.1,732.9 millones para la próxima vigencia fiscal, pero recibió una recomendación de B/.1,101.5 millones. La diferencia alcanza los B/.631.4 millones, equivalente a un recorte de aproximadamente 36.4% frente a lo requerido por la institución para cubrir integralmente sus operaciones, obligaciones pendientes y proyectos de inversión. “Las cifras que presentamos no responden a una aspiración presupuestaria. Responden a necesidades identificadas que existen, que han sido evaluadas y que, si no son atendidas oportunamente, terminan generando mayores costos y riesgos para el país”, argumentó Ábrego.

Déficit impediría reemplazar a agentes jubilados

Una de las principales afectaciones se registraría en el renglón de servicios personales. De acuerdo con el ministro, existe un déficit de B/.54 millones que impediría incorporar nuevas unidades para reemplazar a los miembros de los estamentos de seguridad que se jubilarán durante 2027. La insuficiencia en servicios no personales también limitaría el pago de servicios básicos en estaciones policiales, fronterizas y aeronavales, además de provocar una disminución de las herramientas tecnológicas utilizadas por las instituciones. En materiales y suministros, el faltante afectaría la adquisición de uniformes, botas, equipos y alimentos para los miembros de la fuerza pública. El recorte en maquinaria y equipo, mientras tanto, dificultaría la renovación de la flota vehicular, las embarcaciones, aeronaves y otros recursos necesarios para las operaciones de seguridad. Ábrego también señaló que la asignación resulta insuficiente para cubrir compromisos relacionados con pensiones, jubilaciones y primas de antigüedad. La institución solicitó B/.76 millones para estos compromisos, pero solo recibió una recomendación de B/.10.7 millones para el pago de la prima.

Inversión recibe B/.92 millones de B/.275 millones solicitados

La brecha también alcanza los proyectos de inversión. El Minseg solicitó B/.275 millones, pero la recomendación presupuestaria solo contempla B/.92 millones. De ese monto, B/.64 millones procederían de recursos de autogestión y apenas B/.28 millones serían aportados directamente por el Presupuesto General del Estado. La cifra recomendada representa cerca del 30.1% del presupuesto modificado de inversión correspondiente a la vigencia actual, según explicó el ministro. Ábrego sostuvo que la reducción obligará a la entidad a determinar cuáles necesidades pueden atenderse inmediatamente, cuáles deberán reprogramarse y cuáles tendrán que ser postergadas, con efectos directos sobre la planificación institucional.

Prevención del delito también queda comprometida

El ministro defendió la necesidad de garantizar recursos para los programas preventivos contemplados en el Plan Firmeza, especialmente aquellos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes expuestos al reclutamiento de pandillas y organizaciones criminales. Entre las prioridades mencionó la recuperación de los centros de formación y educación integral, la ampliación de su población estudiantil, los programas de orientación y disciplina positiva y el fortalecimiento de centros de atención comunitaria en las provincias. “Cada joven que el Estado incorpora a un proceso de formación, disciplina, educación y oportunidad representa un joven menos disponible para las estructuras criminales”, sostuvo. Ábrego planteó que la prevención no debe tratarse como un componente secundario, sino como una línea estratégica de la política nacional de seguridad, debido al crecimiento regional e internacional del reclutamiento de menores por estructuras delictivas.

Ejecución presupuestaria alcanza el 58.92%

Al presentar el balance de 2026, el ministro informó que la institución tenía una asignación de B/.1,041.8 millones al 31 de julio. De esa cantidad, B/.948.4 millones correspondían a funcionamiento y B/.93.44 millones a inversión. La ejecución total se situó en 58.92%, mientras que los proyectos de inversión registraron un avance presupuestario de 54.5%. Ábrego destacó que durante el año se destinaron cerca de B/.13 millones al pago de indemnizaciones y primas de antigüedad, beneficiando a 1,195 funcionarios. También resaltó el inicio de la entrega de uniformes y botas a unidades que, según afirmó, acumulaban aproximadamente 10 años sin recibir una dotación completa, así como la reactivación de los cuarteles de David y Manita, proyectos que permanecían abandonados o paralizados.

¿Cómo afectará el recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad en 2027?