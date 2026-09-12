Amoacss alerta por presupuesto del Minsa para 2027: estaría $800 millones por debajo de sus necesidades

La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss) advirtió este sábado 12 de septiembre sobre una posible crisis estructural del sistema sanitario en 2027 debido, según sostiene, a una asignación presupuestaria insuficiente para el Ministerio de Salud (Minsa).

En un comunicado divulgado en su Instagram, la organización afirmó que el presupuesto destinado al Minsa estaría aproximadamente $800 millones por debajo de las necesidades reales del sector.

Añadió que en 2026 ya se habían recortado más de $442 millones respecto a lo solicitado.

La Amoacss cuestionó que, ante estas insuficiencias, el Gobierno tenga que recurrir posteriormente a traslados de partidas para adquirir medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, contratar personal y atender otras necesidades del sistema sanitario.

La organización también planteó interrogantes sobre el financiamiento de la atención médica y el papel de los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS).

“¿Acaso se pretende que los fondos de los asegurados terminen financiando indirectamente la atención médica que, por mandato constitucional, le corresponde garantizar al Estado?”, cuestionó la asociación.

La Amoacss sostuvo que millones de trabajadores realizan aportes obligatorios a la CSS y advirtió sobre el riesgo de que esos recursos terminen cubriendo necesidades que, según su planteamiento, deben ser atendidas mediante el presupuesto estatal.

Otro de los puntos señalados por la organización es un supuesto recorte de $92 millones en el presupuesto para medicamentos.

La Amoacss afirmó que esta reducción constituiría una violación del artículo No. 254 de la Ley No. 419 del 1 de febrero de 2024, disposición que, según el gremio, establece que ese rubro no puede ser disminuido, eliminado ni destinado a otro fin.

La asociación sostuvo que las restricciones presupuestarias podrían afectar la disponibilidad de medicamentos, insumos, cirugías y la formación de médicos especialistas.

La Amoacss también cuestionó la posibilidad de ampliar las plazas de residencia médica si no existen suficientes quirófanos funcionales, tecnología e intervenciones quirúrgicas para garantizar la formación práctica de los especialistas.

La organización señaló que la contratación de médicos extranjeros tampoco resolvería por sí sola las deficiencias del sistema si no existen los insumos y recursos necesarios para que estos profesionales puedan ejercer sus funciones.

Ante este escenario, la asociación exigió una asignación presupuestaria para salud que sea suficiente, transparente y responsable.

Además, advirtió que los diputados que aprueben el Presupuesto General del Estado para 2027 bajo las condiciones que cuestiona la organización serán “directos cómplices” del deterioro de la salud pública.