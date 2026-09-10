Comenenal pide formar más médicos en Panamá ante propuesta de contratar extranjeros

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) planteó al presidente José Raúl Mulino una serie de medidas para enfrentar el déficit de médicos especialistas en Panamá, en medio del anuncio del Gobierno de facilitar la incorporación de profesionales extranjeros al sistema de salud.

En una carta abierta fechada este 9 de septiembre de 2026, la organización sostuvo que la solución al déficit debe partir de una planificación estratégica de los recursos humanos en salud, con proyecciones de las necesidades del país a 5, 10 y 20 años.

Comenenal señaló que el Ministerio de Salud (Minsa) debe liderar esta planificación y determinar cuántos médicos, enfermeras, técnicos y otros profesionales de la salud requiere el país en el corto, mediano y largo plazo.

Entre las propuestas presentadas por el gremio está establecer al menos 300 plazas de residencia CSS-MINSA por año, además de reasignar plazas para garantizar que los especialistas permanezcan en las áreas donde fueron formados.

También plantean crear residencias únicas nacionales, con plazas asignadas mediante criterios de mérito y puntaje, así como aumentar los cupos de las facultades de Medicina, Enfermería y otras carreras vinculadas a la salud en la Universidad de Panamá y la Universidad Autónoma de Chiriquí.

La organización también propone incluir la especialidad de Medicina del Trabajo, fortalecer los procesos de certificación, recertificación y homologación de médicos y reforzar el primer y segundo nivel de atención.

Como medidas de aplicación inmediata, el gremio propone nombrar rápidamente a los especialistas recién formados, implementar programas de trabajo extendido con pago por procedimiento o productividad y desarrollar un modelo de médico institucional.

También plantea habilitar clínicas y hospitales públicos para tratamientos ambulatorios, fortalecer la educación médica continua y establecer rotaciones de médicos residentes de último año por áreas del interior del país.

Entre las alternativas figura además ampliar el uso de la telemedicina y evitar la superposición de horarios entre los médicos que laboran en la Caja de Seguro Social (CSS) y el Minsa.

Comenenal también pidió recuperar la capacidad instalada del Ministerio de Salud.

La organización sostuvo que la rectoría del Minsa para la planificación y formación de recursos humanos en salud está establecida desde el Código Sanitario de 1947.

Según el gremio, a partir de la década de 1990 se produjo un traslado de responsabilidades hacia otras instituciones y un incremento de la formación de profesionales de la salud en universidades privadas, sin una planificación coordinada con las necesidades nacionales.

Comenenal considera que esto generó un problema debido a que, una vez formados los profesionales, la responsabilidad de su contratación recae principalmente en el Estado.

En su carta, Comenenal también recordó casos de contratación de médicos extranjeros sin las debidas homologaciones, que, según la organización, entre 2011 y 2014 estuvieron relacionados con muertes neonatales y maternas por presunta mala praxis en el centro del país.

El gremio sostuvo que cualquier estrategia de contratación debe considerar los mecanismos de homologación y certificación profesional.

La posición de Comenenal se conoce el mismo día en que Mulino dijo que su administración prepara cambios para facilitar que médicos formados en el extranjero puedan ejercer en Panamá.

Mulino mencionó la posibilidad de incorporar especialistas de países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, especialmente en áreas donde existe una alta demanda.

Mulino también planteó modificar el sistema de asignación de cupos para especialidades médicas y permitir una mayor participación de clínicas privadas en la formación de residentes.

El presidente ha señalado además la necesidad de ampliar la formación de profesionales de la salud en Panamá y utilizar herramientas como la telemedicina, la tecnología y la inteligencia artificial para mejorar la atención.

Frente a estas propuestas, Comenenal sostuvo que la solución sostenible requiere voluntad política, planificación y mayores presupuestos para el Minsa y la CSS destinados a la formación de profesionales de la salud.

El gremio advirtió que, de no fortalecer la formación nacional, el Estado podría terminar pagando a médicos extranjeros montos que, según sostiene, no se han destinado en igual medida a los profesionales panameños.

La organización reiteró que está dispuesta al diálogo para abordar la crisis del sistema de salud y afirmó que su compromiso es con la población panameña y contra la corrupción.