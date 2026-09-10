Mulino: Panamá abrirá la puerta a médicos extranjeros para cubrir déficit de especialistas

El presidente José Raúl Mulino declaró la mañana de este jueves 10 de septiembre que su administración prepara cambios para facilitar la incorporación de médicos extranjeros al sistema de salud panameño y ampliar la formación de especialistas, ante el déficit de profesionales que, según dijo, afecta a distintas áreas médicas del país.

Mulino planteó que una de las estrategias será permitir que médicos formados en el extranjero puedan ejercer en Panamá, al tiempo que se buscará resolver la situación de profesionales hijos de inmigrantes que residen desde hace años en el país, estudiaron Medicina en universidades panameñas, pero no pueden ejercer por no contar con la nacionalidad panameña.

“Vamos a darle solución a eso y muy pronto”, afirmó el mandatario.

Mulino ofreció sus declaraciones en la inauguración del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades del Ministerio de Salud, en la avenida Justo Arosemena.

El presidente también señaló que Panamá podría incorporar especialistas de países como Colombia, Brasil, Chile y Argentina, donde, según explicó, existen profesionales con experiencia en procedimientos que actualmente tienen una alta demanda en el país.

Como ejemplo mencionó las cirugías cardíacas para niños que aún se encuentran en el útero de sus madres.

“¿Por qué Panamá no puede traer esos médicos y formar aquí equipos?”, cuestionó Mulino, al señalar que actualmente el país debe enviar niños a Colombia para recibir este tipo de procedimientos debido a la falta de oportunidades locales.

El mandatario defendió la necesidad de ampliar las alternativas para cubrir las plazas que no cuentan con suficientes especialistas.

Otro de los puntos planteados por Mulino fue el mecanismo utilizado para otorgar los cupos de especialización médica.

Según explicó, en algunos casos se presentan tres médicos para una especialidad, pero solamente se asigna un cupo, por lo que dos profesionales quedan fuera pese a existir una demanda de especialistas.

“Eso debe cambiar y va a cambiar”, afirmó.

Mulino anunció que se establecerá un sistema más abierto y transparente para los cupos de especialidades, con reglas que, según dijo, respondan al interés de la nación y a las necesidades de cada ciudad.

El presidente sostuvo que las políticas aplicadas durante los últimos 20 años no han permitido resolver el déficit de especialistas.

“Ha causado un déficit de profesionales especializados en casi todas las áreas médicas en todo el país”, manifestó.

Además de la contratación de médicos extranjeros, Mulino anunció cambios para incrementar la formación de profesionales de la salud en Panamá.

Explicó que existen médicos ya formados que esperan una oportunidad para comenzar a ejercer y que también hay clínicas privadas dispuestas a participar en la formación docente.

La propuesta contempla que estos centros puedan servir como espacios para que los médicos realicen sus residencias y especializaciones.

“Existen ya clínicas privadas dispuestas a hacer docencia”, dijo Mulino, quien planteó aprovechar esa capacidad para ampliar las oportunidades de formación.

El presidente también destacó el uso de telemedicina, tecnología e inteligencia artificial como parte de la estrategia para mejorar la atención médica.

Según Mulino, este modelo permitirá que los hospitales concentren sus recursos en urgencias y patologías graves, mientras que consultas, chequeos y revisiones puedan realizarse mediante sistemas de atención remota.

También mencionó el avance en el diagnóstico de imágenes, mediante un sistema en el que un grupo de médicos puede recibir radiografías procedentes de distintos puntos del país, analizarlas a través de monitores y enviar los resultados con mayor rapidez.