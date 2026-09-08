Mulino evalúa contratar médicos extranjeros ante falta de especialistas en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este martes 8 de septiembre que evalúa la contratación de médicos, enfermeras y técnicos extranjeros para cubrir la falta de personal especializado en Panamá, especialmente ante la próxima apertura de nuevos servicios médicos que requerirán profesionales con formación específica. El mandatario hizo el anuncio durante el acto de implementación de la Ley de Pasantías, al referirse a la apertura, prevista para octubre, del primer centro público de tratamiento oncológico integral del interior del país, ubicado en los predios del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, Chiriquí. “En octubre, el mes del cáncer, que genera una conciencia ciudadana de alto impacto, vamos a inaugurar el primer centro de tratamiento oncológico del interior en la historia de nuestro país”, afirmó Mulino. El presidente señaló que el nuevo centro necesitará personal especializado, particularmente en el área de medicina nuclear y técnicos capacitados para manejar la maquinaria. “Vamos a necesitar más manos de obra especializadas, sobre todo en medicina nuclear y técnicos para la maquinaria”, sostuvo.

Falta de especialistas

Mulino planteó que la escasez de personal especializado no se limita al sector público y relató una conversación reciente con un empresario vinculado a uno de los hospitales privados más grandes del país. “Ayer hablaba con un empresario, accionista importante en uno de los hospitales privados más grandes del país, y me decía: tengo ocho millones invertidos en tres quirófanos que no puedo operar porque no tengo médicos, ni enfermeras, técnicas en operaciones”, relató. Según el mandatario, el empresario también le manifestó que tiene capacidad para ampliar sus instalaciones, pero enfrenta dificultades para encontrar profesionales. “Y pudiera expandir aún más, pero es que no las encuentro, no las encuentro”, agregó Mulino. Ante esta situación, el presidente dijo que próximamente buscará mecanismos para permitir la contratación temporal de profesionales extranjeros. “Es una realidad, para lo cual es vital de importancia apelar, y pronto lo haré, a poder, de alguna manera, crear puestos de trabajo para médicos que podamos contratar en el extranjero para venir a suplir la necesidad de doctores, enfermeras, técnicos, en el país, mientras logremos capacitar a los nuestros”, manifestó. Mulino sostuvo que Panamá no cuenta actualmente con todas las especialidades médicas necesarias para atender determinados procedimientos y casos complejos, y extendió la preocupación a la disponibilidad de personal de enfermería y técnicos especializados.

Capacitación de profesionales panameños