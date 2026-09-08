Mulino evalúa contratar médicos extranjeros ante falta de especialistas en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este martes 8 de septiembre que evalúa la contratación de médicos, enfermeras y técnicos extranjeros para cubrir la falta de personal especializado en Panamá, especialmente ante la próxima apertura de nuevos servicios médicos que requerirán profesionales con formación específica.
El mandatario hizo el anuncio durante el acto de implementación de la Ley de Pasantías, al referirse a la apertura, prevista para octubre, del primer centro público de tratamiento oncológico integral del interior del país, ubicado en los predios del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, Chiriquí.
“En octubre, el mes del cáncer, que genera una conciencia ciudadana de alto impacto, vamos a inaugurar el primer centro de tratamiento oncológico del interior en la historia de nuestro país”, afirmó Mulino.
El presidente señaló que el nuevo centro necesitará personal especializado, particularmente en el área de medicina nuclear y técnicos capacitados para manejar la maquinaria.
“Vamos a necesitar más manos de obra especializadas, sobre todo en medicina nuclear y técnicos para la maquinaria”, sostuvo.
Mulino planteó que la escasez de personal especializado no se limita al sector público y relató una conversación reciente con un empresario vinculado a uno de los hospitales privados más grandes del país.
“Ayer hablaba con un empresario, accionista importante en uno de los hospitales privados más grandes del país, y me decía: tengo ocho millones invertidos en tres quirófanos que no puedo operar porque no tengo médicos, ni enfermeras, técnicas en operaciones”, relató.
Según el mandatario, el empresario también le manifestó que tiene capacidad para ampliar sus instalaciones, pero enfrenta dificultades para encontrar profesionales.
“Y pudiera expandir aún más, pero es que no las encuentro, no las encuentro”, agregó Mulino.
Ante esta situación, el presidente dijo que próximamente buscará mecanismos para permitir la contratación temporal de profesionales extranjeros.
“Es una realidad, para lo cual es vital de importancia apelar, y pronto lo haré, a poder, de alguna manera, crear puestos de trabajo para médicos que podamos contratar en el extranjero para venir a suplir la necesidad de doctores, enfermeras, técnicos, en el país, mientras logremos capacitar a los nuestros”, manifestó.
Mulino sostuvo que Panamá no cuenta actualmente con todas las especialidades médicas necesarias para atender determinados procedimientos y casos complejos, y extendió la preocupación a la disponibilidad de personal de enfermería y técnicos especializados.
El presidente planteó la contratación de extranjeros como una medida mientras se fortalece la formación de profesionales nacionales.
En ese sentido, mencionó gestiones de cooperación con Colombia para capacitar a médicos panameños y señaló que también existen acuerdos para atender fuera del país a niños con condiciones médicas graves que requieren tratamientos o especialidades que actualmente no están disponibles en Panamá.
“Con el apoyo de una fundación en Colombia, enviamos niños muy pequeños con problemas muy graves”, explicó.
También mencionó el apoyo recibido en Navarra, España, para atender casos que no pueden ser tratados localmente.
“En Navarra, hemos logrado el apoyo para poder resolverles allá lo que aquí no tenemos cómo”, dijo.
Mulino reconoció la preparación de los médicos panameños, pero señaló que existen áreas altamente especializadas en las que todavía no hay suficientes profesionales.
“Muy buenos todos, pero no especializados”, afirmó.
La estrategia planteada por el Gobierno busca cubrir esas brechas de personal mientras se capacita a profesionales panameños y se amplía la capacidad del sistema de salud para atender procedimientos de mayor complejidad.
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