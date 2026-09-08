Ciudad del Saber transforma Fondo Ingenia para impulsar proyectos sociales

La Fundación Ciudad del Saber anunció este martes 8 de septiembre una nueva etapa para Fondo Ingenia, iniciativa creada en 2021 para respaldar proyectos artísticos y culturales desarrollados en Ciudad del Saber, que a partir de 2027 se convertirá en un fondo concursable dirigido a organizaciones de la sociedad civil que desarrollen proyectos con impacto social en distintas comunidades de Panamá.

Con esta transformación, la Fundación busca ampliar el alcance territorial del programa y poner a disposición de organizaciones que trabajan directamente con las comunidades las capacidades, redes y recursos de su ecosistema.

El Fondo Ingenia 2027 estará dirigido a organizaciones panameñas sin fines de lucro que desarrollen proyectos orientados a ampliar oportunidades y generar un impacto positivo en sus comunidades.

La convocatoria priorizará dos áreas consideradas fundamentales para el desarrollo del país: educación básica general, media o superior, y cultura y derechos culturales.

Según la Fundación Ciudad del Saber, la evolución de Fondo Ingenia responde al reconocimiento del papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones frente a los desafíos sociales de Panamá.

Además del financiamiento para la ejecución de los proyectos seleccionados, el programa incorporará un componente de fortalecimiento organizacional. Las organizaciones participantes recibirán acompañamiento en áreas como diseño, gestión, monitoreo y evaluación de sus iniciativas.

El objetivo es que las organizaciones puedan fortalecer sus capacidades, desarrollar proyectos de mayor alcance y mejorar la sostenibilidad de sus resultados.

La iniciativa también pretende generar aprendizajes y buenas prácticas que puedan ser compartidos entre las organizaciones participantes y servir como referencia para el desarrollo de nuevas soluciones y proyectos de impacto social en el país.

“Con esta nueva etapa buscamos ampliar el impacto de Fondo Ingenia y poner las capacidades, redes y recursos de Ciudad del Saber al servicio de organizaciones que conocen de cerca las realidades y necesidades de sus comunidades. Queremos acompañar proyectos de educación y cultura con potencial para generar cambios positivos y contribuir al desarrollo social del país”, señaló David Aguilar, gerente de Negocios de la Fundación Ciudad del Saber, de acuerdo a una nota de prensa.