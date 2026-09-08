Marco Rubio asegura que acuerdo petrolero de Trump beneficiará a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes 8 de septiembre que el acuerdo petrolero entre la administración de Donald Trump y el Ejecutivo interino de Delcy Rodríguez rendirá frutos no solo para Estados Unidos, sino también para Venezuela.

“Estos campos van a ser productivos y generarán regalías e ingresos para el pueblo venezolano, eventualmente a través de un gobierno elegido democráticamente. Estos campos petrolíferos no eran productivos”, dijo Rubio ante los periodistas que lo acompañaban mientras abordaba un avión rumbo a Bogotá, donde dará comienzo a una gira sudamericana que lo llevará por Colombia, Ecuador y Perú.

El jefe de la diplomacia estadounidense añadió que las compañías rusas y chinas que anteriormente poseían dichos campos petroleros no lograron hacerlos prosperar.

Lo dicho por Rubio confirma el camino que Washington adoptó, bajo el liderazgo del también asesor de seguridad nacional de Trump, desde el pasado 3 de enero, cuando el Ejército estadounidense capturó en Caracas al expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y dejó en su puesto a la entonces número dos de Maduro y hoy presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Para Rubio, la prioridad es la estabilización económica de Venezuela para que, posteriormente, un gobierno surgido de elecciones libres y democráticas asuma las riendas de un país con estabilidad y prosperidad.

“Lo último que queremos ver es un nuevo gobierno, democráticamente elegido, heredar un país en crisis (...). Queremos que el nuevo Gobierno de Venezuela, elegido democráticamente, herede no un país destrozado, sino un país que al menos esté estabilizado y funcione, para prevenir el caos y el desorden, y garantizar que puedan salir adelante”, dijo un alto cargo de la administración Trump al diario español El País, bajo condición de anonimato.

El funcionario asimismo manifestó que la Casa Blanca tiene expectativas sobre los resultados que pueda traer la próxima ronda de conversaciones entre el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, y la presidenta del Parlamento venezolano en 2015, la opositora Dinorah Figuera.

Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado criticó el pasado 3 de septiembre el acuerdo petrolero entre Trump y Rodríguez, al señalar que “el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo”.

“¿Quién firma? ¿Qué es realmente lo que se firma? ¿Quién pone ese dinero? ¿Quién da las garantías? ¿Cómo se van a beneficiar los venezolanos? Con absoluta razón, esto ha generado una profunda preocupación por las implicaciones que tiene para el futuro del país. (...) El sector petrolero es solo una parte de la inmensa tarea de reconstrucción que debemos emprender en Venezuela. Necesitamos inversiones colosales, pero también mucho más que dinero. En un país con la fragilidad institucional actual, ningún sector podrá funcionar de manera aislada”, dijo Machado, evitando cualquier crítica directa a Trump.