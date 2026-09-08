Roban dos pinturas de Renoir valoradas en millones de euros en un museo de Francia

Dos obras del impresionista Pierre-Auguste Renoir fueron sustraídas del Museo Renoir de Cagnes-sur-Mer, en el sur de Francia. Los ladrones irrumpieron durante la madrugada y lograron escapar con dos de las cuatro pinturas que habían tomado, mientras que las otras dos fueron abandonadas en los jardines del recinto.

Cada una de las obras está valorada en aproximadamente 9 millones de euros.

Según el alcalde de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, dos individuos ingresaron al museo durante las primeras horas de la mañana tras cortar una valla que daba acceso a los jardines. Posteriormente, utilizaron herramientas eléctricas y una sierra para desprender las estructuras que sujetaban los cuadros.

La alarma se activó a las 5:48 a.m. hora local, y la policía llegó al lugar aproximadamente cinco minutos después. Los delincuentes huyeron al escuchar el sistema de seguridad.

Masson señaló que los responsables parecían estar “bien equipados” y “bien informados”.

Según el alcalde, llevaban cascos, guantes y ropa de combate, además de un cuchillo eléctrico y una sierra para metales. Los ladrones habían tomado cuatro pinturas, pero abandonaron dos de ellas en los jardines durante su huida. Estas fueron recuperadas posteriormente por las autoridades.

Las dos obras que continúan desaparecidas son Portrait de Madame Colonna Romano (1910) y Jeune fille au puits (1886). Las pinturas recuperadas son Portrait de Madame Pichon (1895) y Coco Lisant (1905).

El alcalde calificó el robo como un ataque contra el patrimonio histórico de la ciudad. “Atacar el Museo Renoir es atacar una parte de la historia y del patrimonio de Cagnes-sur-Mer”, afirmó.

El museo alberga 12 obras del célebre impresionista y funciona desde 1960 en la antigua residencia de Renoir, donde el artista vivió hasta su muerte en 1919. El recinto también conserva objetos personales del pintor, como su caballete y silla de ruedas, además de fotografías y cartas.

El robo se suma a una serie de asaltos recientes contra instituciones culturales europeas. El pasado octubre, un grupo de delincuentes robó joyas de la corona francesa del Museo del Louvre en París. El mes pasado, cuatro pinturas renacentistas fueron sustraídas de un museo en Sicilia.

Masson pidió al Gobierno francés aumentar el apoyo financiero destinado a los museos y las autoridades locales para reforzar la seguridad ante lo que describió como una amenaza de “criminales cada vez más organizados y decididos”.

Con información de BBC News