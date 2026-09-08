El 75% de los especialistas en recursos humanos en Panamá usa plataformas digitales para reclutar

El 75% de los especialistas en recursos humanos en Panamá utiliza plataformas digitales para seleccionar talentos, mientras que el 25% no lo hace, según el estudio Reclutamiento y Postulación Digital 2026, elaborado por Konzerta.

El avance de las herramientas digitales también se refleja en el uso de inteligencia artificial (IA) durante los procesos de selección. El 63% de los especialistas en recursos humanos afirma utilizarla en alguna etapa del proceso: un 38% principalmente para redactar avisos y un 25% para filtrar perfiles. En tanto, otro 25% prefiere realizar análisis manuales y un 12% todavía no utiliza IA, pero evalúa implementarla. El 0% manifestó estar en desacuerdo con su uso.

A su vez, el 46% de los especialistas valora altamente que los candidatos optimicen sus currículums con IA para mejorar su lectura por sistemas ATS, mientras que el 50% lo considera aceptable y apenas el 4% afirma que le resulta indiferente.

Del lado de los trabajadores, el 30% de los talentos panameños utiliza inteligencia artificial en su proceso de búsqueda laboral, frente al 70% que no la utiliza. Entre quienes ya incorporan esta tecnología, el 58% afirma confiar mucho en ella para adaptar su currículum o perfil profesional.

Plataformas digitales ganan espacio en la búsqueda de empleo

El estudio señala que el 97% de las personas trabajadoras busca empleo a través de plataformas digitales como Konzerta. Una tendencia similar se observa en el resto de la región: 97% en Argentina y Perú, 96% en Ecuador y 95% en Chile.

En cuanto a la actualización del perfil y del currículum digital, el 26% lo hace únicamente cuando está en una búsqueda activa de empleo; el 23% lo actualiza una vez al mes; y el 21% lo hace cuando tiene información relevante para agregar, como la finalización de cursos, estudios o algún ascenso.

Además, el 83% de los especialistas considera muy importante que los postulantes tengan sus currículums actualizados y cargados digitalmente, mientras que el 17% lo considera importante.

El 75% de los especialistas en recursos humanos considera que es importante que los talentos carguen y actualicen sus currículums en plataformas digitales porque esto les permite acceder a los perfiles de los candidatos en cualquier momento y aumenta las posibilidades de que resulten atractivos para las búsquedas en cuestión.

Asimismo, el 38% opina que esta práctica facilita el proceso de selección y el 25% considera que permite conocer el desarrollo profesional actual de los candidatos, incluidos nuevos logros y habilidades adquiridas.

Para acompañar esta transformación, Konzerta desarrolló Jobi, una herramienta de inteligencia artificial integrada a la plataforma que permite crear un perfil profesional de forma más simple y rápida. A partir del currículum en formato PDF, Jobi extrae automáticamente la experiencia, completa la información del perfil y recomienda las vacantes que mejor se ajustan al recorrido y las habilidades de cada persona.

La IA apunta a transformar el reclutamiento

Las expectativas sobre el futuro de los procesos de contratación también apuntan a una mayor digitalización.

El 43% de los talentos considera que dentro de cinco años habrá un mayor uso de inteligencia artificial; el 37% opina que el proceso será totalmente digitalizado; el 12% cree que seguirá como hasta ahora; y el 8% considera que se pondrá más énfasis en brindar una experiencia de reclutamiento personalizada.

La mirada de los especialistas es similar. El 42% cree que el proceso será completamente digitalizado; el 33% anticipa un mayor uso de inteligencia artificial; el 13% considera que seguirá como hasta ahora; y el 12% prevé un mayor énfasis en una experiencia de reclutamiento personalizada.

El estudio Reclutamiento y Postulación Digital contó con la participación de 7,305 personas trabajadoras y especialistas en recursos humanos de Panamá, Argentina, Chile, Ecuador y Perú. La investigación explora el proceso de reclutamiento de las personas que buscan empleo y la búsqueda de talentos por parte de los especialistas en recursos humanos.

Más de 4,000 vacantes en Empleo 2.0

Estos resultados se presentan en el contexto previo a Empleo 2.0 Powered by Konzerta, feria que contará con una modalidad digital y otra presencial.

La feria se realizará del 14 al 20 de septiembre y contará con la participación de más de 60 empresas nacionales y multinacionales y más de 4,000 vacantes disponibles.

La versión digital estará disponible desde las 00:00 del lunes 14 hasta el domingo 20 de septiembre en Konzerta.com. La edición presencial será el martes 15 de septiembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el Centro de Convenciones Atlapa.

“La evolución de los procesos de selección hacia entornos digitales transforma la manera en que las organizaciones y los postulantes interactúan. A través de Empleo 2.0 Powered by Konzerta, combinamos el alcance de nuestra plataforma con una jornada presencial acercando las oportunidades y ampliando las posibilidades de los talentos. Esta alianza con la Alcaldía de Panamá reafirma nuestro compromiso por democratizar el acceso al empleo”, señaló Miguel Bechara, director de Konzerta.com en Jobint.

Empleo 2.0 Powered by Konzerta cuenta con oportunidades para perfiles de todas las áreas, tanto administrativas como operativas, comerciales y de tecnología. Entre las más de 60 empresas que estarán buscando talentos se encuentran Foundever, Alorica, Super 99, BAC, Panama Car Rental, Terpel, Shake Shack, Credicorp Bank, Jumbo Market, Multimoda Shop y Super Xtra, entre otras.

Para participar en la feria laboral en su formato digital, el único requisito es tener un perfil actualizado en la plataforma. Una vez creado o actualizado el currículum en Konzerta.com, los participantes podrán enviar su perfil a las empresas durante los siete días que dura la feria.

Los especialistas de recursos humanos revisarán los perfiles en busca de los candidatos más idóneos para cada vacante y aquellos que sean seleccionados serán contactados para avanzar con el proceso de selección.

Para participar de manera presencial el martes 15 de septiembre, los talentos deberán registrarse en vacantes.mupa.gob.pa y crear y completar su hoja de vida en la plataforma. Una vez completado el registro, se generará un código QR y el sistema asignará automáticamente uno de los cuatro turnos disponibles. Cada participante deberá llegar a la hora indicada y presentar su código QR para ingresar.

“Desde la Alcaldía de Panamá seguimos impulsando iniciativas que generen oportunidades reales de empleo y acerquen el talento panameño a las empresas. Empleo 2.0 Powered by Konzerta representa un esfuerzo importante para conectar a miles de personas con nuevas oportunidades laborales. Invitamos a todos los interesados a ser parte de esta feria y registrarse en vacantes.mupa.gob.pa”, destacó Mileika Zambrano, directora de recursos humanos de la Alcaldía de Panamá.