Caja de Seguro Social y Minsa detallan cómo será la contratación de especialistas

La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) anunciaron este miércoles 18 de marzo la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas en distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la atención en el sistema de salud.

De acuerdo con el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, la convocatoria está dirigida tanto a especialistas panameños como extranjeros. Los profesionales nacionales pueden remitir su documentación directamente a la CSS, mientras que los extranjeros deberán hacerlo a través de la Dirección General de Salud, donde sus credenciales serán evaluadas para cumplir con los requisitos legales establecidos.

“Está abierta la convocatoria para especialistas y subespecialistas panameños, que pueden remitir su información directamente a la CSS, y en el caso de los extranjeros deben remitir su información a la Dirección General de Salud, de forma tal que los documentos sean evaluados”, explicó.