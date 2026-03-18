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Caja de Seguro Social y Minsa detallan cómo será la contratación de especialistas

Bocas del Toro y Colón, entre las regiones con mayor falta de médicos
Bocas del Toro y Colón, entre las regiones con mayor falta de médicos | Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/03/2026 13:20
Autoridades de salud lanzan convocatoria nacional para cubrir plazas de médicos especialistas en todo el país.

La Caja de Seguro Social (CSS) y el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) anunciaron este miércoles 18 de marzo la apertura de una convocatoria para la contratación de 77 médicos especialistas en distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la atención en el sistema de salud.

De acuerdo con el doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud de la CSS, la convocatoria está dirigida tanto a especialistas panameños como extranjeros. Los profesionales nacionales pueden remitir su documentación directamente a la CSS, mientras que los extranjeros deberán hacerlo a través de la Dirección General de Salud, donde sus credenciales serán evaluadas para cumplir con los requisitos legales establecidos.

“Está abierta la convocatoria para especialistas y subespecialistas panameños, que pueden remitir su información directamente a la CSS, y en el caso de los extranjeros deben remitir su información a la Dirección General de Salud, de forma tal que los documentos sean evaluados”, explicó.

Entre las especialidades requeridas se encuentran cardiología, nefrología, endocrinología, reumatología, medicina interna, medicina familiar, anestesia y ortopedia, abarcando en total unas 16 áreas médicas prioritarias.

Según lo establecido en la Ley 89 de 2013, para la contratación de médicos extranjeros deben realizarse al menos tres convocatorias públicas previas. En este sentido, la CSS ha efectuado seis procesos, evidenciando la necesidad urgente de especialistas en provincias como Bocas del Toro, especialmente en áreas como ginecología y pediatría. Asimismo, en la provincia de Colón, la ocupación del nuevo hospital sigue siendo limitada, con cerca de 200 camas utilizadas de un total aproximado de 500.

La normativa también establece que los médicos extranjeros no pueden ejercer en regiones como Panamá Metro, Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito.

La convocatoria estará publicada durante tres meses y permanecerá abierta entre 30 y 60 días, permitiendo la participación continua de aspirantes interesados en formar parte del sistema de salud nacional.

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