CSS contratará médicos extranjeros para cubrir déficit de especialistas en el interior

El director general de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon, anunció este martes que la institución iniciará la contratación de médicos especialistas extranjeros para atender el déficit de profesionales en distintas regiones del país, especialmente en el interior.

Durante una entrevista en el noticiero matutino de TVN, Mon explicó que la decisión responde a la falta de respuesta por parte de médicos panameños a las convocatorias realizadas en los últimos meses para ocupar plazas disponibles.

“Tenemos que llenar 71 plazas de especialistas que tenemos ahorita y ya hemos tenido que abrir el panorama, tal cual como dice la ley, para especialistas que vengan del extranjero”, afirmó.

El funcionario detalló que la CSS realizó al menos cinco convocatorias entre octubre, diciembre y enero; sin embargo, no se logró captar el número necesario de profesionales, particularmente para laborar fuera de la capital.

“Por años se han quedado plazas en el interior sin poder cubrir porque no hay una respuesta a esa convocatoria, no porque la Caja no la haya hecho”, sostuvo.

Ante este escenario, la institución optará por recurrir a especialistas extranjeros, en apego a los mecanismos legales vigentes, con el fin de garantizar la atención médica en zonas donde persiste la escasez de personal especializado.

Mon indicó que el proceso ya está en marcha y que se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente por parte del Ministerio de Salud, paso necesario para formalizar la convocatoria internacional.

“Ya el Ministerio de Salud nos está dando la aprobación para hacer esa convocatoria, porque esto lleva todo un proceso”, explicó.

El director de la CSS subrayó que esta medida busca dar respuesta a una necesidad histórica del sistema de salud pública, particularmente en regiones donde la falta de especialistas ha sido una constante.

Asimismo, destacó que, en el contexto de la integración del sistema de salud, las acciones que emprenda la CSS tendrán un impacto a nivel nacional.

“Lo que haga la Caja es para todos los panameños, principalmente para llenar todas esas plazas en el interior”, afirmó.

El anuncio se da en medio del balance del primer año de las reformas a la Ley Orgánica de la CSS, en el que Mon también abordó temas como la estabilidad del sistema de pensiones, la recuperación financiera y los esfuerzos por mejorar la atención a los asegurados.

Según el funcionario, la institución mantiene como prioridad fortalecer los servicios de salud y reducir las brechas de atención, en un contexto donde la demanda continúa en aumento y persisten desafíos estructurales en el sistema.