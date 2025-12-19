¿Qué ofrecerá el nuevo edificio de urgencias pediátricas en la Ciudad de la Salud? Esto es lo que se sabe

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la construcción de un moderno edificio de urgencias pediátricas, una obra estratégica destinada a fortalecer la atención de niños y adolescentes en situaciones críticas, a un año del traslado del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad a la Ciudad de la Salud.

El edificio tendrá una superficie de 1,605 metros cuadrados, distribuidos en dos niveles, y contará con cinco consultorios de urgencias pediátricas, una sala de observación con 14 camas, áreas especializadas de rehidratación, inhaloterapia y aislamiento, además de farmacia, flebotomía, espacios de docencia, oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal médico. Asimismo, dispondrá de ascensores y salas de espera adecuadas para los familiares.

De acuerdo con la CSS, la obra tendrá un plazo de construcción de 12 a 18 meses y permitirá ampliar la cobertura de especialistas pediátricos las 24 horas, mejorar la respuesta ante emergencias y reducir los tiempos de atención en un hospital que registró más de 54 mil atenciones de urgencias en su primer año de funcionamiento.

Según el director general de la CSS, Dino Mon, la obra forma parte de una estrategia integral para fortalecer la atención pediátrica, al incorporar infraestructura moderna, tecnología de punta y un enfoque centrado en los derechos del niño y el bienestar de las familias.