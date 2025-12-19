¿Qué ofrecerá el nuevo edificio de urgencias pediátricas en la Ciudad de la Salud? Esto es lo que se sabe

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> anunció la construcción de un moderno edificio de urgencias pediátricas, una obra estratégica destinada a fortalecer la atención de niños y adolescentes en situaciones críticas, a un año del traslado del Hospital Pediátrico de Alta Complejidad a la Ciudad de la Salud.El edificio tendrá una superficie de 1,605 metros<b> </b>cuadrados, distribuidos en dos niveles, y contará con cinco consultorios de urgencias pediátricas, una sala de observación con 14 camas, áreas especializadas de rehidratación, inhaloterapia y aislamiento, además de farmacia, flebotomía, espacios de docencia, oficinas administrativas y áreas de descanso para el personal médico. Asimismo, dispondrá de ascensores y salas de espera adecuadas para los familiares.De acuerdo con la CSS, la obra tendrá un plazo de construcción de 12 a 18 meses y permitirá ampliar la cobertura de especialistas pediátricos las 24 horas, mejorar la respuesta ante emergencias y reducir los tiempos de atención en un hospital que registró más de 54 mil atenciones de urgencias en su primer año de funcionamiento.Según el director general de la CSS, <b>Dino Mon</b>, la obra forma parte de una estrategia integral para fortalecer la atención pediátrica, al incorporar <b>infraestructura moderna, tecnología de punta y un enfoque centrado en los derechos del niño y el bienestar de las familias</b>.