Hospital del Niño: así progresa la obra que promete modernizar la atención infantil en Panamá

El futuro Hospital del Niño toma forma a paso firme. Este miércoles 19 de noviembre el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó una inspección al proyecto, que ya alcanza un 52% de avance físico y un 25% en equipamiento, consolidándose como una de las obras más importantes para la atención pediátrica en el país.

Desde los pasillos aún en construcción, Boyd Galindo recorrió las áreas donde se levantan los 14 quirófanos, incluidos espacios dedicados exclusivamente a neonatos, así como parte de los 108 consultorios, la unidad para niños quemados, la sala hematoncológica y el área de rehabilitación física. Cada sección, según explicó, forma parte de una estructura pensada para ofrecer atención de primer mundo.

Por su lado, el director médico del Hospital del Niño, Paúl Gallardo, explicó que uno de los principales cambios que ofrecerá el nuevo edificio será la comodidad para los pacientes.

Las antiguas salas con numerosas camas quedarán en el pasado: ahora las habitaciones serán para uno o dos niños, con baño propio, lo que permitirá una estancia más segura y digna.