Hospital del Niño: así progresa la obra que promete modernizar la atención infantil en Panamá

Alrededor de 800 trabajadores se encuentran laborando diariamente para cumplir con el cronograma de entrega
Ministerio de Salud
Por
Deborah Peña
  • 19/11/2025 15:02
Desde los pasillos aún en construcción, Boyd Galindo recorrió las áreas donde se levantan los nuevos 14 quirófanos, así como parte de los 108 consultorios

El futuro Hospital del Niño toma forma a paso firme. Este miércoles 19 de noviembre el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, realizó una inspección al proyecto, que ya alcanza un 52% de avance físico y un 25% en equipamiento, consolidándose como una de las obras más importantes para la atención pediátrica en el país.

Desde los pasillos aún en construcción, Boyd Galindo recorrió las áreas donde se levantan los 14 quirófanos, incluidos espacios dedicados exclusivamente a neonatos, así como parte de los 108 consultorios, la unidad para niños quemados, la sala hematoncológica y el área de rehabilitación física. Cada sección, según explicó, forma parte de una estructura pensada para ofrecer atención de primer mundo.

Por su lado, el director médico del Hospital del Niño, Paúl Gallardo, explicó que uno de los principales cambios que ofrecerá el nuevo edificio será la comodidad para los pacientes.

Las antiguas salas con numerosas camas quedarán en el pasado: ahora las habitaciones serán para uno o dos niños, con baño propio, lo que permitirá una estancia más segura y digna.

Gallardo también adelantó que las actuales instalaciones del hospital no se perderán. Lejos de demolerse, serán transformadas en un hospital de segundo nivel para ampliar la cobertura y fortalecer la atención pediátrica en el país.

La obra, desarrollada por Acciona Construcción, S. A., tiene un costo aproximado de $446 millones y contará con 476 camas, además de servicios especializados como radiología, hematología, urgencias, laboratorios, un espacio integral para pacientes pediátricos con cáncer y imagenología.

“Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de primer orden y de última generación para la atención de salud” , afirmó el ministro Boyd Galindo, al destacar el impacto positivo que tendrá la obra en la salud infantil.

Alrededor de 800 trabajadores se encuentran laborando diariamente para cumplir con el cronograma de entrega.

En el recorrido acompañaron al ministro miembros del Patronato del Hospital del Niño, funcionarios del Ministerio de Salud y personal de la empresa constructora.

