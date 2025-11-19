Hospital del Niño: así progresa la obra que promete modernizar la atención infantil en Panamá

Gallardo también adelantó que las actuales instalaciones del hospital no se perderán. Lejos de demolerse, serán transformadas en un hospital de segundo nivel para ampliar la cobertura y fortalecer la atención pediátrica en el país.La obra, desarrollada por Acciona Construcción, S. A., tiene un costo aproximado de $<b>446 millones y contará con 476 camas, además de servicios especializados como radiología, hematología, urgencias, laboratorios, un espacio integral para pacientes pediátricos con cáncer y imagenología</b>.<b>'Son estructuras de primer nivel, muy bien diseñadas y estructuradas, con equipos de primer orden y de última generación para la atención de salud'</b> , afirmó el ministro Boyd Galindo, al destacar el impacto positivo que tendrá la obra en la salud infantil.Alrededor de <b>800 trabajadores </b>se encuentran laborando diariamente para cumplir con el cronograma de entrega.En el recorrido acompañaron al ministro miembros del Patronato del Hospital del Niño, funcionarios del Ministerio de Salud y personal de la empresa constructora.