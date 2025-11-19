César Blackman: del dolor a la gloria mundialista, una historia de pérdidas, resiliencia y renacer

El panameño César Blackman carga un gran dolor en su corazón, pero se ha levantado de las cenizas con la inspiración de sus padres, primero, despidió a su padre, del mismo nombre, en abril de 2019, cuando fue asesinado. Y en el 2024 falleció su madre, el vacío se hizo enorme.

Solo la llegada de su hija Ceipryl le trajo alegría, ganar de volver a vivir y luchar.

“Todo el mundo sabe lo difícil, que la he pasado en esta vida, mi familia y yo, como me gustaría que mi papá y mamá estuvieran aquí viviendo este momento conmigo, especial, pero yo sé que ellos me dieron la fuerza para seguir aquí luchando por mi futuro y me tocó ahora”, dijo Blackman, después de que Panamá clasificara al Mundial 2026, siendo él quien anotara el primer gol en el triunfo del equipo 3-0 ante El Salvador en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El colonense, de 27 años, fue paciente y tomó con humildad la ocasión brindada por la lesión de Michael Amir Murillo. “Tuve toda la confianza del profe y de mis compañeros, muy feliz, esta eliminatoria la he pasado duro, porque no he jugado mucho, pero bueno, se me dio la oportunidad”, sostuvo.

Y es que con tanto dolor encima, tiene una coraza de guerrero.

“Por las cosas que me han pasado en la vida, he sido muy resiliente, es difícil, he sufrido mucho, pero en una parte me ha ayudado mucho en la vida a tomar las cosas con calma y le doy este triunfo a mis padres, a mi hija y esposa”, mencionó.

El fútbol ha sido la curita para continuar en honor a esas batallas.