Más de 100 emprendedores de la comarca Ngäbe-Buglé participaron en un programa de formación tecnológica orientado a mejorar sus habilidades para operar en entornos digitales. La capacitación, de 80 horas, se desarrolló entre septiembre y noviembre y estuvo a cargo del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología (CiiECYT-AIP / ITSE) y la empresa CENTER, con financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

La iniciativa —denominada “El ABC del Emprendedor para su Transformación Digital”— buscó dotar a los participantes de herramientas básicas de innovación, comunicación y comercio electrónico. El programa abarcó diez módulos sobre formalización, digitalización y uso de plataformas en línea, en una comarca donde la conectividad y el acceso a infraestructura tecnológica continúan siendo limitados.

Capacitación en medio de brechas estructurales

Las jornadas se desarrollaron en distintos puntos de la comarca y reunieron a participantes de siete distritos —Munä, Mironó, Besikó, Nole Duima, Jirondai, Kankintú y Kusapín—, pertenecientes a las tres regiones ngäbe-buglés. Entre ellos hubo emprendedores con negocios en marcha, miembros de grupos asociativos, organizaciones sociales y personas con iniciativas orientadas a comercialización virtual.

Aunque el programa buscó fortalecer las capacidades productivas locales, varios instructores que participaron en la formación reconocieron que la digitalización en la comarca enfrenta desafíos que van más allá del aprendizaje técnico: conexiones inestables, falta de dispositivos adecuados y la ausencia de un ecosistema comercial que garantice sostenibilidad a los proyectos.

“Muchos de los participantes dominan los conceptos, pero necesitan infraestructura para mantener el ritmo del aprendizaje”, comentó uno de los facilitadores del proceso, que prefirió no ser citado al no estar autorizado para declarar. La presencia de dinamizadores de Infoplazas AIP en el grupo se consideró clave para ayudar a sostener la continuidad del aprendizaje, especialmente en comunidades donde el acceso a internet depende de estos centros.