Veteranos de Rusia 2018 buscan su revancha mundialista rumbo a 2026

Siete años después, ocho de aquellos mundialistas han completado el proceso con Thomas Christiansen. Fepafut
Por
Yasilka Córdoba R.
  • 19/11/2025 16:36
Con su experiencia y liderazgo, estos jugadores son clave para guiar a una nueva generación que buscará competir.

Yasilka Córdoba R.ycordoba@elsiglo.com.paTodo era felicidad cuando Panamá asistió a su primer Mundial y un grupo de 23 jugadores logró convencer al técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez de llevarlos a la histórica cita de Rusia 2018.

Siete años después, ocho de aquellos mundialistas han completado el proceso con Thomas Christiansen y mantienen abierta la posibilidad de ganarse un puesto rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Entre ellos están el capitán Aníbal Godoy, Erick Davis, Alberto Quintero, Ismael Díaz, Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez y Fidel Escobar.

Con su experiencia y liderazgo, estos jugadores son clave para guiar a una nueva generación que buscará competir, dejarlo todo en la cancha y defender al país en la próxima cita mundialista.

