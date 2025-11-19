Panamá ante la CIDH: pueblos indígenas denuncian torturas, militarización y cierre del espacio cívico

En una audiencia realizada este miércoles 19 de noviembre durante el 194° periodo de sesiones de la <b><a href="/tag/-/meta/cidh-comision-interamericana-de-derechos-humanos">Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)</a></b>, organizaciones indígenas de Panamá expusieron un panorama que calificaron como<i> 'crítico y urgente'</i> respecto a la <b>situación de los territorios originarios del país</b>.El encuentro, celebrado en la Universidad de Miami (Coral Gables), reunió a representantes del <b>Center for International Environmental Law (CIEL), el Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (Modeteab), el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe (Cedeteng), el Congreso Local de Piriatí Emberá y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)</b>, quienes solicitaron la audiencia para alertar sobre el <i>'progresivo, severo y acuciante cierre del espacio cívico'</i> en las comarcas y comunidades indígenas.