Territorios indígenas en Panamá serán tema de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/cidh-comision-interamericana-de-derechos-humanos" target="_blank">Comisión Interamericana de Derechos Humanos</a> (CIDH) anunció la convocatoria de una audiencia pública para abordar la situación de los territorios indígenas en Panamá.Esta convocatoria es en respuesta a una solicitud presentada por diversas organizaciones nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos de los indígenas.La sesión se llevará a cabo de forma presencial este 19 de noviembre, en la Universidad de Miami (Lakeside Village – Expo Center, Coral Gables, Florida, Estados Unidos), durante el 190° periodo de sesiones del organismo.<b>De acuerdo con la carta firmada por Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la CIDH</b>, la audiencia fue solicitada por el Center for International Environmental Law (CIEL) y el Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de la Provincia de Bocas del Toro.También presentaron la petición el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica Ngäbe, el Congreso Local del Pueblo Emberá (Alto Bayano) y la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).La CIDH indicó que los representantes de las organizaciones deberán confirmar su participación y remitir la documentación requerida en un plazo de diez días, además de informar si algún integrante necesita apoyo especial, como intérpretes de lengua de señas o de otros idiomas.<b>Igualmente, las organizaciones peticionarias disponen de 20 días para presentar por escrito los principales puntos de su exposición, junto con cualquier documento que consideren relevante para el desarrollo de la audiencia.</b>La audiencia forma parte del esfuerzo de la CIDH por abordar las denuncias y desafíos relacionados con los derechos territoriales, ambientales y culturales de los pueblos indígenas en Panamá, destacó el organismo internacional.