Instrumentadores quirúrgicos y enfermeras chocan por proyecto de ley que busca reconocer su idoneidad

Por primera vez desde la presentación del proyecto de ley 255, representantes de los instrumentadores quirúrgicos y de los gremios de enfermería se sentaron frente a frente para exponer sus argumentos sobre una iniciativa que ha generado diferencias dentro del sector salud.

El proyecto plantea otorgar idoneidad profesional a los instrumentadores quirúrgicos, una propuesta que es rechazada por organizaciones de enfermeras y técnicos de enfermería, quienes sostienen que actualmente son profesionales de estas áreas los que realizan labores de instrumentación en los salones de operaciones.

Durante el encuentro quedaron expuestas las diferencias entre ambos sectores, principalmente en torno a la formación académica, las funciones profesionales y el eventual impacto que tendría la aprobación de la iniciativa sobre las oportunidades laborales.

Carmen Vega, presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos de Panamá, aseguró que los profesionales de esta especialidad no buscan competir por las plazas laborales de las enfermeras, debido a que sus competencias profesionales son distintas.

Vega explicó que la formación del instrumentador quirúrgico está enfocada específicamente en el trabajo dentro del quirófano y que no contempla las funciones de atención integral y cuidado de los pacientes que corresponden a la enfermería.

Sin embargo, cuestionó que actualmente haya enfermeras y técnicos de enfermería realizando labores de instrumentación sin contar, según afirmó, con la preparación académica especializada requerida para esa función.

“Nosotros no tenemos ningún problema que enfermeras y técnicos en enfermería entren a los quirófanos como instrumentadores, pero primero que se capaciten y se preparen adecuadamente en las universidades”, sostuvo Vega.

La dirigente planteó además la necesidad de reabrir las carreras universitarias de instrumentación quirúrgica para garantizar la formación de nuevos profesionales en esta área.

Vega advirtió que la falta de personal especializado puede representar riesgos para los pacientes, debido a la complejidad y responsabilidad que implica el trabajo dentro de un quirófano.

También cuestionó el cierre de la carrera de Instrumentación Quirúrgica en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), al considerar que esto ha contribuido a que actualmente se recurra a personal que, según sus señalamientos, no cuenta con una formación específica en esta especialidad.

Recordó que la Universidad de Panamá reguló la carrera de Instrumentación Quirúrgica en el año 2000, mientras que Udelas hizo lo propio en 2005.

“Los instrumentadores quirúrgicos somos profesionales panameños y tenemos derecho a ejercer nuestra profesión sin ninguna clase de presión por parte de otros gremios”, afirmó.

Del otro lado, los gremios de enfermeras y técnicos de enfermería mantienen una posición contraria al proyecto de ley 255 y aseguran que continuarán oponiéndose a la iniciativa.

Felipe Ríos, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, señaló que actualmente las instalaciones de salud y los patronatos del país cuentan con enfermeras y técnicos de enfermería que desempeñan labores de instrumentación quirúrgica dentro de los salones de operaciones.

Ríos explicó que las enfermeras y técnicos que aspiran a desempeñarse en áreas quirúrgicas deben cumplir un proceso de formación que incluye aproximadamente dos años de rotación por diferentes servicios y procesos dentro de las instalaciones de salud, conocido como internado.

Posteriormente, explicó, pasan por un comité nacional y son recomendados ante el Consejo Técnico de Salud, instancia encargada de otorgar la idoneidad profesional.

El dirigente defendió la preparación de las enfermeras para atender a los pacientes durante todo el proceso quirúrgico.

”Hay enfermeras que tienen la capacidad de brindar una atención integral a los pacientes y conocen perfectamente lo que ocurre antes, durante y después de una intervención quirúrgica”, afirmó.

Ríos también puso sobre la mesa el problema del desempleo dentro del sector. Según indicó, actualmente existen más de 2,500 enfermeras desempleadas en el país.

En ese sentido, sostuvo que las enfermeras no están dispuestas a ceder oportunidades laborales que, según su posición, ya forman parte de las funciones que desempeñan dentro de los quirófanos.