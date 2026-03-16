Instrumentadores quirúrgicos buscarán está semana que se reconozca su idoneidad

A pocos días de que la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional retome la discusión del polémico proyecto de ley 255, que busca otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos, este gremio volvió a levantar su voz para exigir que se reconozcan sus años de preparación y experiencia dentro de los quirófanos del país.

La presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos, Carmen Vega, recordó a los diputados que el reconocimiento profesional es una aspiración justa para quienes han dedicado años de estudio y esfuerzo a esta especialidad dentro del sistema de salud.

Según Vega, los técnicos e instrumentadores quirúrgicos buscan seguir avanzando en su formación académica y la licenciatura representa un incentivo importante, ya que les permite ampliar sus conocimientos y mejorar la atención que se brinda a los pacientes.

“Llevamos 12 años tratando de que este proyecto salga adelante y esperamos que en esta ocasión se haga justicia con el instrumentista quirúrgico”, enfatizó.

El proyecto 255 ha generado resistencia dentro del sector salud, especialmente por parte de la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (Anpate) y la Asociación Nacional de Enfermeras, quienes sostienen que las funciones de los instrumentadores quirúrgicos ya son realizadas por enfermeras dentro de los quirófanos.

Estos gremios aseguran que las enfermeras acompañan al paciente desde su ingreso al salón de operaciones hasta su recuperación, por lo que temen que la iniciativa termine desplazando puestos de trabajo.

Sin embargo, Vega insistió en que la propuesta no busca afectar a ningún profesional de la salud.

“No somos egoístas ni con las enfermeras ni con los técnicos en enfermería. Respetamos su valioso trabajo en los quirófanos. Solo queremos que se reconozcan nuestras capacidades académicas y los años que invertimos en nuestra formación”, afirmó.

La dirigente explicó que convertirse en instrumentador quirúrgico implica tres años de estudios técnicos y hasta cinco años para obtener una licenciatura, preparación que, según el gremio, merece ser reconocida formalmente mediante la idoneidad profesional.