Instrumentadores quirúrgicos aseguran que no desplazarán a técnicos en enfermería

En medio del debate que ha generado el proyecto de ley 255, que busca otorgar idoneidad a los instrumentadores quirúrgicos en Panamá, representantes del gremio salieron al paso de las críticas y aseguraron que la iniciativa no pretende quitarle espacios laborales a los técnicos en enfermería ni a las enfermeras.

La presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos Profesionales y Técnicos de Panamá, Carmen Vega, explicó que el objetivo de la propuesta es regular formalmente una labor que se realiza en hospitales públicos y privados desde 1976, con el fin de fortalecer la atención dentro de los quirófanos.

Según Vega, antes de presentar el proyecto se realizaron consultas con especialistas de diversas ramas de la medicina, quienes coincidieron en la necesidad de establecer una regulación para esta profesión en el país.

“Visitamos todas las provincias, hospitales y universidades para llevar nuestro mensaje. Además, nos reunimos con asociaciones de enfermeras y técnicos en enfermería para dejar claro que este proyecto no busca desplazar a nadie de sus puestos de trabajo”, señaló.

La dirigente sostuvo que los instrumentadores quirúrgicos no compiten con las enfermeras, ya que estas continuarán desempeñando un papel fundamental dentro de los quirófanos, especialmente en procesos como la admisión, preparación y recuperación de los pacientes.

Vega también enfatizó que el gremio no está buscando beneficios económicos, sino el reconocimiento formal de una labor que ya se realiza en el sistema de salud.

“No estamos buscando dinero ni provecho personal. Solo queremos hacer un trabajo de manera idónea y que se reconozca una labor que ya ejercemos dentro de los hospitales”, afirmó.

Asimismo, advirtió que actualmente muchos instrumentadores quirúrgicos enfrentan un fuerte estrés psicológico y mental debido a señalamientos que, según dijo, carecen de fundamento y que buscan sacarlos de sus puestos o impedir que obtengan su idoneidad profesional.