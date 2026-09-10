Clima en Panamá: Así estarán las condiciones del tiempo durante este jueves 10 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este jueves 10 de septiembre condiciones propias de la temporada lluviosa, debido a la influencia de la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe.
Durante la mañana en el Caribe se esperan cielos nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. Mientras que en el Pacífico se prevén aguaceros aislados en Panamá Este, las costas y cordilleras de Darién, el sur de Azuero y Veraguas, además del golfo y las costas de Chiriquí.
En la tarde, se espera un incremento de la actividad lluviosa. En el Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. En el Pacífico también podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica en distintos sectores.
Para la noche, las condiciones inestables continuarán, con episodios nubosos, lluvias intermitentes y posibles aguaceros acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en sectores del Caribe y el Pacífico.
Las temperaturas mínimas estarán entre 14 °C y 23 °C, mientras que las máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C.
En cuanto a las condiciones marítimas, el Caribe mantiene advertencia por vientos, oleaje y mareas de resaca, con olas de hasta 1.81 metros. En el Pacífico se mantienen condiciones favorables, con olas desde 0.61 metros.
Además, durante la tarde se esperan índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos en ambas vertientes.
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