Clima en Panamá: Así estarán las condiciones del tiempo durante este jueves 10 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica para este jueves 10 de septiembre condiciones propias de la temporada lluviosa, debido a la influencia de la vaguada monzónica y sistemas de bajas presiones sobre el Pacífico y el Caribe.

Durante la mañana en el Caribe se esperan cielos nublados con lluvias aisladas en sectores de la comarca Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. Mientras que en el Pacífico se prevén aguaceros aislados en Panamá Este, las costas y cordilleras de Darién, el sur de Azuero y Veraguas, además del golfo y las costas de Chiriquí.

En la tarde, se espera un incremento de la actividad lluviosa. En el Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias intermitentes y algunos aguaceros aislados, acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Guna Yala, Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro. En el Pacífico también podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica en distintos sectores.

Para la noche, las condiciones inestables continuarán, con episodios nubosos, lluvias intermitentes y posibles aguaceros acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en sectores del Caribe y el Pacífico.