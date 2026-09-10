Panamá amplía el uso de Copernicus para el monitoreo del sector agropecuario

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) busca ampliar el uso de la tecnología satelital del Programa Copernicus para fortalecer el monitoreo del sector agropecuario y la gestión del riesgo climático en Panamá.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, junto a la secretaria general del MIDA, Carlota Mattos, y el jefe de la Oficina del Sistema de Información Geoespacial Agropecuaria (OSIGA), Ramón Cedeño, sostuvo este 10 de septiembre una reunión de trabajo con una delegación de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Durante el encuentro, los funcionarios conocieron el plan de trabajo de Copernicus para 2027 y las acciones previstas para la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal del MIDA.

Uno de los puntos abordados fue la formación de funcionarios en el procesamiento e interpretación de imágenes satelitales aplicadas al sector agropecuario, así como en el uso de sistemas de información geográfica.

El MIDA, a través de OSIGA, presentó la experiencia y los avances alcanzados mediante el uso de los servicios y la información de Copernicus. Entre las aplicaciones desarrolladas se encuentran el monitoreo agrícola, las auditorías de campo, la gestión del riesgo climático y la georreferenciación de fincas.

También se expusieron acciones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del personal y la validación de medidas preventivas orientadas a la sostenibilidad del sector agropecuario.

Copernicus es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea y utiliza una constelación de satélites para el monitoreo continuo del planeta, complementada con datos obtenidos mediante sistemas de observación in situ.

Durante la reunión también se presentaron los lineamientos del programa y los avances previstos en esta tecnología para contribuir al fortalecimiento de las actividades agrícolas y la gestión climática.

En el encuentro participó Claudia Herrera, representante regional del Programa Copernicus LAC/Panamá para América Latina y el Caribe, acompañada por Benjamin Koetz, jefe de la Sección de Acciones a Largo Plazo del Departamento de Acción Climática, Sustentabilidad y Ciencias de la Agencia Espacial Europea.

Linares agradeció la visita de la delegación y puso a disposición al equipo del MIDA para continuar con el intercambio de información técnica.