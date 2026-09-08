Panamá lidera exportaciones de servicios de Centroamérica

En general, el saldo de la balanza de servicios durante 2025 fue favorable para Centroamérica en $22,129.7 millones, según las cifras de KPMG elaboradas con base en datos de SIECA y la SECMCA.

El 16% restante correspondió a Guatemala, que exportó $4,886.3 millones en servicios a la región, con una participación de 9.2%; Honduras, con $2,351.5 millones y 4.4%, y Nicaragua, con $1,338.2 millones y 2.5%, detalló Harris.

En conjunto, estos tres países concentraron el 83% de las exportaciones, afirmó Norman Harris, gerente Senior de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG Panamá, durante su participación en el Peru Service Summit, realizado el 2 de septiembre en la ciudad de Panamá.

Panamá lideró en 2025 las exportaciones de comercio de servicios hacia los países de Centroamérica, con $20,149.0 millones, equivalentes al 38.1% del intercambio comercial de servicios de la región. Le siguieron Costa Rica, con $18,043.5 millones (34%), y El Salvador, con $5,837.6 millones (11%).

Servicios tradicionales y modernos

Las exportaciones combinan servicios tradicionales, como turismo, transporte y manufactura, con servicios modernos intensivos en conocimiento y tecnología, entre ellos los empresariales, financieros, de telecomunicaciones e informática. “Dos tercios de las exportaciones son tradicionales y un tercio son servicios modernos. Algunas crecieron 200%”, afirmó.

Las exportaciones de servicios sumaron $53,069.0 millones. Los viajes personales encabezaron el ranking, con $17,354.6 millones y 32.7% del total, seguidos por los servicios empresariales, con $9,880 millones y 18.6%; el transporte marítimo, con $7,344 millones y 13.8%; y el transporte aéreo, con $4,726 millones y 8.9%. “Ahí evidentemente entra mucho Panamá”, señaló.

Los servicios de telecomunicaciones, informática e información representaron $4,435 millones, equivalentes al 8.4%; la manufactura, $2,807 millones y 5.3%, y los servicios financieros, $1,881 millones. El listado también incluye viajes y negocios, seguros y pensiones, y bienes y servicios de gobierno.

Harris destacó que Panamá es el tercer país exportador de servicios de América Latina y el Caribe y resaltó su fortaleza en transporte, así como el papel de la tecnología y la digitalización en los servicios modernos.

Harris planteó, además, que las fortalezas de cada país pueden convertirse en una oferta regional integrada. En turismo, propuso desarrollar rutas y paquetes multidestino que combinen el turismo verde de Costa Rica, las playas y el surf de El Salvador y Nicaragua, el Caribe de Honduras, el turismo cultural maya y colonial de Guatemala y el turismo urbano y de compras de Panamá.

También identificó oportunidades de nearshoring mediante la combinación de capacidades regionales, con servicios de back office y tecnología en Costa Rica y Nicaragua, logística en Panamá y Guatemala, y soporte, manufactura y servicios asociados en El Salvador y Honduras.

En logística y transporte, planteó aprovechar a Panamá y Guatemala como ejes para impulsar servicios regionales de carga y una logística integrada vinculada con el comercio electrónico y la exportación de servicios digitales. En el ámbito financiero, señaló oportunidades para productos regionales que apoyen la exportación de servicios, el financiamiento de pymes y los seguros para exportadores.

La integración también podría extenderse a la interconexión de centros de datos y al desarrollo de servicios de ciberseguridad, nube y software. “Hay toda una gama de actividades de servicios que podrían integrarse y ofrecer una oferta interesante hacia el mundo”, afirmó Harris, quien destacó además el potencial del comercio intrarregional de servicios en un mercado de 52 millones de habitantes.

El ejecutivo concluyó que Centroamérica es un mercado de servicios grande y diverso, con nichos especializados en cada país. La complementariedad entre esas capacidades, dijo, abre oportunidades para ampliar el comercio regional y ofrecer al mundo una plataforma integrada de servicios.