Geisha panameño rompe récord: Corea del Sur paga $14,710 por kilo

Un nanolote de café geisha lavado, de 2 kilogramos y procedente de la primera cosecha de Luito Estate, alcanzó los $14,710 por kilogramo en la sexta subasta privada de Lamastus Family Estate, realizada entre el 8 y el 9 de septiembre.

El lote fue adquirido por las empresas Ruli Coffee y GSC International, de Corea del Sur, luego de una puja. El café fue cultivado a 1,930 metros sobre el nivel del mar, en una zona próxima al Sendero de Los Quetzales, en las montañas de Boquete.

Con este resultado, Lamastus Family Estate superó su propia marca de $13,518 por kilogramo, alcanzada en 2024.

La subasta, denominada este año “First Light, Before the World Wakes”, se prolongó durante 11 horas y 15 minutos. Comenzó a las 18:00 del 8 de septiembre y concluyó a las 05:00 del 9 de septiembre.

El lote de mayor precio recibió 3,881 ofertas, confirmó Wilford Lamastus, propietario de Lamastus Family Estate.

En la subasta se ofrecieron 26 lotes, con un total de 526 kilogramos de café de la variedad geisha, en procesos lavado y natural, provenientes de tres fincas de la familia Lamastus: El Burro, Elida y, por primera vez, Luito Estate.

“Los lotes variaron entre 2 y 40 kilogramos, debido a que en la cosecha 2026 hubo un rendimiento notablemente bajo en todas las zonas de producción, pero con altísima calidad”, dijo Lamastus.

Los compradores procedieron de China, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita.

El café que alcanzó el precio récord presentó notas de jazmín blanco, limón, manzana verde fresca y un final de bergamota.

Luito Estate debuta en la subasta

El resultado del lote de 2 kilogramos convirtió a Luito Estate, una nueva finca de la familia Lamastus, en protagonista de su primera participación en la subasta.

Un segundo lote de Luito Estate, de 4 kilogramos y procedente de una polinización cruzada realizada en el semillero antes de su siembra en la finca, alcanzó los $6,433 por kilogramo.

En conjunto, los dos lotes representan los primeros 6 kilogramos cosechados en Luito Estate y ambos fueron ofrecidos en la subasta.

Wilford Lamastus Jr., miembro de la familia Lamastus, describió los resultados de la nueva finca como “un accidente de la naturaleza”.

“Luito es la finca situada más al norte de Boquete. Este Geisha de proceso lavado es un ejemplo de sobriedad y equilibrio. El bajareque (una neblina casi constante durante la estación seca, proveniente de la Divisoria Continental) ralentiza la maduración de forma extrema. La fermentación es breve y limpia, permitiendo que el terroir se exprese por encima del proceso”, señaló.

Luito Estate está ubicada a 1,930 metros de altitud. De acuerdo con Lamastus Family Estate, las oscilaciones térmicas de la zona contribuyen a la intensidad aromática del café.

La familia Lamastus también obtuvo este año el puntaje más alto del Best of Panama, con un Geisha lavado del lote Torre de Elida Estate que alcanzó 96,25 puntos.

Ese café será subastado el próximo 23 de septiembre en la subasta anual organizada por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP).