Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 1 de septiembre

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 1 de septiembre se esperan lluvias y aguaceros con tormentas en varios puntos del país, con episodios que podrían ser fuertes y estar acompañados de posibles ráfagas de viento en algunas zonas.

De acuerdo con la actualización del Pronóstico del Tiempo N.° 1, elaborada por el pronosticador Rafael Morán, durante la madrugada no se prevén eventos lluviosos significativos.

Para la mañana se esperan aguaceros aislados hacia el Golfo de Panamá, el Golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas, incluyendo Isla Coiba. Mientras tanto, en el Caribe se pronostican lluvias esporádicas.

Durante la tarde aumentará la actividad lluviosa, con episodios de lluvias y aguaceros en diversos sectores del territorio nacional. Las condiciones más intensas podrían registrarse de forma puntual en las provincias centrales, Panamá Oeste, Panamá y el oriente del país, donde también existe la posibilidad de ráfagas de viento.

En horas de la noche, las lluvias continuarán principalmente en el occidente del país y disminuirán de manera paulatina. Para el resto del territorio nacional no se anticipan precipitaciones de importancia.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 22 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 23 °C y 26 °C.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico; entre 28 °C y 31 °C en el Caribe, y de 20 °C a 26 °C en la Cordillera Central.

Además, el IMHPA advirtió que los índices máximos de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos en el país, con valores de entre 6 y 8, por lo que recomendó tomar las precauciones necesarias ante la exposición al sol.