Los cuestionamientos que surgen en la sustentación de las vistas presupuestarias

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Gobierno (Mingob) presentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sus respectivas solicitudes de recursos para 2027, que en conjunto ascienden a $421.5 millones.

Durante las vistas presupuestarias, la ATP, encabezada por su administradora general, Gloria de León, sustentó una asignación de $208.5 millones. Posteriormente, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que para su institución se han considerado $213 millones.

Ambas comparecencias estuvieron marcadas por cuestionamientos relacionados con los proyectos de inversión, el uso de los recursos públicos y las prioridades establecidas para el próximo ejercicio fiscal.

De León defendió la inversión turística al señalar que Panamá registró un aumento del 17.3% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2026.

Entre las iniciativas destacadas estuvo la implementación del Seguro al Turista, creado para brindar cobertura a los visitantes internacionales durante su permanencia en Panamá. La ATP presentó el programa como una herramienta para fortalecer la confianza de los viajeros y mejorar la competitividad del destino.

Durante la sustentación también surgieron cuestionamientos sobre el contrato de $6.5 millones para el proyecto Marca País. De León aclaró que la inversión no corresponde únicamente a la creación de un logotipo, sino a una estrategia más amplia de promoción y posicionamiento internacional.

La administradora defendió el alcance del proyecto y negó que Rafael Bárcenas interviniera en la contratación. Los diputados solicitaron mayor información sobre los pagos efectuados, los productos incluidos y los resultados esperados de una inversión que busca unificar la imagen de Panamá en mercados nacionales e internacionales.