Los cuestionamientos que surgen en la sustentación de las vistas presupuestarias

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el Ministerio de Gobierno (Mingob) presentaron ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sus respectivas solicitudes de recursos para 2027, que en conjunto ascienden a $421.5 millones.
Durante las vistas presupuestarias, la ATP, encabezada por su administradora general, Gloria de León, sustentó una asignación de $208.5 millones. Posteriormente, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que para su institución se han considerado $213 millones.
Ambas comparecencias estuvieron marcadas por cuestionamientos relacionados con los proyectos de inversión, el uso de los recursos públicos y las prioridades establecidas para el próximo ejercicio fiscal.
De León defendió la inversión turística al señalar que Panamá registró un aumento del 17.3% en la llegada de visitantes internacionales durante el primer trimestre de 2026.
Entre las iniciativas destacadas estuvo la implementación del Seguro al Turista, creado para brindar cobertura a los visitantes internacionales durante su permanencia en Panamá. La ATP presentó el programa como una herramienta para fortalecer la confianza de los viajeros y mejorar la competitividad del destino.
Durante la sustentación también surgieron cuestionamientos sobre el contrato de $6.5 millones para el proyecto Marca País. De León aclaró que la inversión no corresponde únicamente a la creación de un logotipo, sino a una estrategia más amplia de promoción y posicionamiento internacional.
La administradora defendió el alcance del proyecto y negó que Rafael Bárcenas interviniera en la contratación. Los diputados solicitaron mayor información sobre los pagos efectuados, los productos incluidos y los resultados esperados de una inversión que busca unificar la imagen de Panamá en mercados nacionales e internacionales.
En el caso del Ministerio de Gobierno, Montalvo explicó que la asignación considerada para 2027 asciende a $213 millones, frente a los $151 millones administrados directamente por la institución durante 2026.
La diferencia representa un aumento aproximado de $62 millones, equivalente a cerca del 41%. Los recursos adicionales estarían dirigidos principalmente a la justicia comunitaria de paz, la alimentación de los privados de libertad y distintos proyectos de inversión.
La ministra aclaró que el presupuesto global del sector en 2026 aparecía por aproximadamente $495 millones. Sin embargo, cerca de $342 millones correspondían a transferencias para entidades como Pasaportes, Descentralización y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, entre otras.
El proyecto penitenciario, cuyo costo estimado ronda los $177 millones, se desarrollará por fases e incorporará carreteras de acceso, medidas ambientales y sistemas tecnológicos de vigilancia y seguridad.
Ante las preguntas del diputado José Pérez Barboni, Montalvo explicó que la prisión ocupará aproximadamente entre 35 y 40 hectáreas dentro de un globo estatal cercano a las 800 hectáreas que pertenecen al Instituto Nacional de Agricultura (INA).
La construcción de la cárcel dentro del centro escolar ha sido cuestionada por la comunidad educativa.
La ministra aseguró que la obra no eliminará el espacio destinado a instalaciones educativas y actividades agropecuarias para jóvenes. También afirmó que existirá suficiente distancia entre la cárcel, las comunidades y los dormitorios previstos para los estudiantes.
Según Montalvo, parte de la preocupación surgió por la percepción de que el penal sería construido cerca de la carretera y de las áreas educativas. No obstante, sostuvo que la ubicación seleccionada se encuentra en un punto retirado y cumple con los perímetros de seguridad.
El diseño también deberá incorporar tecnología capaz de restringir las comunicaciones dentro de la prisión sin perjudicar la señal de las comunidades cercanas, como ocurre actualmente en sectores próximos a otros complejos penitenciarios.
Este lunes, también sustentó su vista presupuestaria el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
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