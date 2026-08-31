Propuesta para regular el pago de dietas en el sector público vuelve a la Asamblea

El debate sobre el pago de dietas a los miembros de juntas directivas de empresas y entidades públicas vuelve a la Asamblea Nacional.

El diputado de la bancada Vamos, Jorge González, presentó nuevamente una propuesta de ley que busca establecer un tope al pago de dietas para los directivos de empresas y entidades públicas, además de prohibir este beneficio para los funcionarios.

“Los emolumentos en concepto de dieta a los que tienen derecho los miembros de juntas directivas en empresas estatales y mixtas, intermediarios financieros del Estado e instituciones descentralizadas no podrán exceder de $250 mensuales”, establece la propuesta.

En la exposición de motivos, el diputado sostiene que fijar límites a estos pagos permitiría una mejor planificación y distribución de los recursos públicos.

“Los topes en las dietas permiten una mejor planificación y asignación de los recursos financieros, garantizando que estos se destinen prioritariamente a áreas que impacten directamente en el bienestar de la ciudadanía, como la educación, la salud y la infraestructura”, argumentó.

La iniciativa también establece que los ministros y viceministros de Estado, así como los diputados, directores, administradores generales, gerentes o jefes de instituciones estatales, no podrán recibir dietas por sus funciones como miembros de juntas directivas.

Las medidas se aplicarían a las juntas directivas de empresas estatales, empresas mixtas y entidades autónomas y semiautónomas.

González ya había presentado esta propuesta en agosto de 2024, pero la iniciativa no avanzó en la Asamblea Nacional. Ahora vuelve a impulsarla junto con los diputados de su bancada Roberto Zúñiga, Walkiria Chandler, Lenín Ulate y Augusto Palacios.

Además, con excepción de los ministros y viceministros, así como de los directores, administradores generales, gerentes o jefes de instituciones estatales, ningún otro funcionario podrá ser designado para ocupar más de un puesto en juntas directivas.

El tema generó fuertes críticas durante el pasado gobierno debido a que la entonces secretaria ejecutiva de la Presidencia, Nadia Del Río, quien percibía un salario mensual de $6 mil, también formaba parte de varias juntas directivas.

La propuesta de González dispone, además, que las personas que integren una junta directiva y no sean funcionarios públicos tampoco podrán ocupar más de un puesto como directivos.

Las entidades o empresas estatales que cuenten con junta directiva deberán publicar trimestralmente, en su sitio web oficial, un informe sobre la gestión de los recursos destinados al pago de dietas.

“El incumplimiento de la publicación de la información sobre la gestión de los recursos asignados será sancionado con una multa de hasta el tope de la dieta recibida, que, de ser recurrente, podrá conllevar la destitución del cargo. Los Códigos de Ética y Conducta establecerán los procedimientos aplicables”, señala la propuesta.

Para González, la regulación de las dietas también constituye una medida preventiva frente a posibles conflictos de interés y actos de corrupción.

La propuesta deberá ser prohijada por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Benicio Robinson.