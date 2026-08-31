Paquete de reformas al Código Electoral llega a la Asamblea

El magistrado del Tribunal Electoral, Narciso Arellano, presentó este lunes ante el pleno de la Asamblea Nacional los cambios al Código Electoral como parte de las reformas que se aplicarán para las elecciones de 2029.

Arellano explicó frente al hemiciclo que la propuesta de ley busca corregir el código actual, previa consulta con el Consejo Nacional de Partidos Políticos, e incluye cambios en la configuración de los circuitos electorales para diputados, pasando algunos circuitos plurinominales a uninominales, así como el incremento del número total de circuitos, registrando cambios en al menos cuatro provincias.

Detalló, además, que se incorporarían ajustes en las condiciones de las candidaturas por libre postulación, se corregirían distorsiones en la adjudicación de escaños en la Asamblea, se fortalecería la transparencia y la fiscalización del financiamiento político y se incorporarían herramientas puntuales ligadas a la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

El proyecto llega luego de que este fuera discutido en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el TE también haya incorporado sus apreciaciones, iniciando así el trámite legislativo para su discusión en la Asamblea