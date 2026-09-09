Boyd defiende la contratación de médicos extranjeros: ‘Hay escasez de especialistas’

La posible contratación de médicos extranjeros para atender la falta de especialistas en Panamá quedó bajo cuestionamiento este miércoles durante la sustentación del presupuesto del Ministerio de Salud (Minsa) para 2027 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. El diputado José Pérez Barboni preguntó al ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, si el Ejecutivo había agotado primero las alternativas para ampliar la formación de médicos panameños antes de explorar la incorporación de profesionales procedentes de otros países. “¿No era más fácil, antes de considerar la contratación de médicos extranjeros, ver cuál era el saldo entre internos y residentes que ingresaban a especialidades para atender algunas de estas plazas?”, cuestionó el diputado. La interrogante surgió después de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, anunciara que el Gobierno evalúa crear plazas para médicos, enfermeras y técnicos extranjeros, ante la falta de personal especializado en el sistema sanitario panameño. El mandatario vinculó la necesidad de recurso humano con la próxima apertura de nuevos servicios, entre ellos el primer centro público de tratamiento oncológico integral del interior del país, ubicado en los predios del Hospital José Félix Espinosa Barroso, en Bugaba, Chiriquí.

Boyd reconoce escasez de especialistas

Ante el cuestionamiento, Boyd aseguró que el Minsa realizó un análisis sobre la disponibilidad de profesionales nacionales y concluyó que el país enfrenta una escasez real de médicos especialistas. “Hemos hecho ese análisis y lo cierto es que hay una escasez de especialistas”, respondió el titular de Salud. El ministro sostuvo que la institución continúa buscando incentivos para que los egresados de las facultades de medicina opten por una especialidad. Como ejemplo de la baja participación, reveló que hace un año se convocó un concurso para ocupar plazas de oncología, pero no se presentó ningún aspirante, pese a que existían becas disponibles. Según Boyd, el Gobierno debe actuar simultáneamente en dos direcciones: fortalecer la formación de médicos nacionales y buscar alternativas inmediatas para cubrir el déficit existente. El ministro también mencionó una modificación relacionada con la ley de internado, mediante la cual se pretende que los médicos admitidos directamente en una residencia puedan contabilizar el primer año de especialización como parte de su internado. “Todo aquel que pase a una residencia no tenga que pasar por el internado, sino que ese primer año de residencia sea tomado en cuenta como si fuera el internado”, explicó.

Barboni advierte fuga de médicos panameños

Barboni, sin embargo, dirigió el debate hacia las restricciones existentes para ingresar a determinadas residencias médicas y advirtió que la falta de cupos estaría empujando a profesionales panameños hacia países como España, Estados Unidos y Alemania. El diputado citó el caso de oftalmología, especialidad en la que, según afirmó, se abre solamente una plaza de R1 al año, aunque varios médicos capacitados compiten por ingresar. La preocupación, explicó, es que algunos de los especialistas que participan en la evaluación y organización de las residencias también tendrían influencia sobre la cantidad de cupos que se habilitan. “Son estos mismos especialistas ya existentes en el mercado de atención médica los que limitan que se puedan abrir más plazas”, planteó Barboni, quien pidió al Minsa explicar cómo evitará que quienes toman estas decisiones actúen como “juez y parte”. El diputado señaló que los aspirantes que ocupan el segundo, tercer o cuarto lugar en estos concursos terminan buscando oportunidades de formación fuera del país. Para Barboni, esta situación genera una contradicción: mientras Panamá analiza traer especialistas extranjeros, médicos formados en el país migran porque no encuentran suficientes oportunidades para completar una residencia. La discusión coloca bajo escrutinio no solo la decisión del Ejecutivo de recurrir a profesionales extranjeros, sino también la capacidad del sistema sanitario para ampliar las residencias, formar especialistas nacionales y retener el talento médico panameño.

¿Por qué el Gobierno de Panamá evalúa contratar médicos extranjeros?

El Ejecutivo sostiene que existe una escasez de especialistas, mientras diputados alertan sobre las restricciones para formar y retener médicos panameños.