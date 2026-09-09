Asamblea abre debate sobre nueva distribución de circuitos electorales

El proyecto de ley del Tribunal Electoral mantiene las 71 curules, pero eleva de 39 a 41 los circuitos y redistribuye diputados entre Panamá y Panamá Oeste

La Asamblea Nacional entra este miércoles 9 de septiembre en la discusión de una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados, una propuesta que mantiene las 71 curules del Legislativo, pero cambia la distribución territorial de varias de ellas y eleva de 39 a 41 el número de circuitos.

El debate comienza en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que analiza en primer debate el proyecto de ley No. 700, presentado por el Tribunal Electoral.

La propuesta plantea que Panamá pierda dos diputados y que Panamá Oeste gane dos. También transforma dos circuitos que actualmente eligen dos diputados —uno en Bocas del Toro y otro en Chiriquí— en circuitos uninominales.

El proyecto no modifica, por tanto, el tamaño de la Asamblea Nacional. Lo que cambia es la manera en que se distribuyen las 71 curules entre los circuitos electorales.

Panamá pierde dos curules y Panamá Oeste gana dos

Uno de los movimientos más importantes ocurre en la provincia de Panamá.

El proyecto reduce de 25 a 23 los diputados que se eligen en esta provincia. La disminución responde a cambios en cuatro circuitos: los 8-2, 8-3 y 8-4 pierden un diputado cada uno, mientras el 8-6 gana una curul.

El circuito 8-2, correspondiente al distrito de San Miguelito, pasaría a elegir seis diputados. El 8-3 elegiría cuatro y el 8-4 también cuatro. En cambio, el 8-6, que agrupa varios corregimientos del sector este del distrito de Panamá, pasaría a elegir cinco.

En Panamá Oeste ocurre el movimiento contrario.

Arraiján, que conformaría el circuito 13-1, pasaría a elegir cuatro diputados, mientras La Chorrera, en el circuito 13-4, también elegiría cuatro. Con estos cambios, la provincia sumaría dos curules.

De 39 a 41 circuitos

La propuesta aumenta en dos el número de circuitos electorales del país.

De los 41 circuitos planteados, 30 serían uninominales y elegirían un diputado cada uno. Los otros 11 serían plurinominales y, en conjunto, elegirían 41 diputados.

Actualmente existen 26 circuitos uninominales y 13 plurinominales.

El Tribunal Electoral sostiene que la nueva configuración busca mantener la coexistencia de ambos modelos y cumplir con el principio constitucional de representación proporcional.

La iniciativa también procura reducir, en la medida de lo posible, la alteración de los circuitos actuales y toma en cuenta factores como la proximidad territorial, los lazos de vecindad, las vías de comunicación, la concentración de la población y factores históricos y culturales.

Dos circuitos binominales serían eliminados

En Bocas del Toro, el actual circuito que elige dos diputados se dividiría.

Changuinola conformaría el circuito 1-1 y elegiría un diputado. El circuito 1-2 quedaría integrado por los distritos de Bocas del Toro, Chiriquí Grande y Almirante, además de los electores de la comarca Naso Tjër Di, y también elegiría una curul.

En Chiriquí, el circuito 4-3, integrado actualmente por Bugaba y Tierras Altas, dejaría de ser binominal.

Bugaba pasaría a conformar por sí solo un circuito uninominal. Renacimiento y Tierras Altas integrarían otro circuito y elegirían un diputado.

El distrito de Renacimiento saldría, a su vez, del circuito que comparte con Alanje y Boquerón. Estos dos últimos distritos quedarían juntos en un nuevo circuito uninominal.

El padrón electoral de 2024 como base

Para realizar la redistribución, el Tribunal Electoral utilizó el padrón electoral final de las elecciones generales de 2024, que registró 3,004,083 electores.

La metodología excluye del cálculo a los electores de Darién y de las comarcas indígenas a las que el proyecto reconoce una garantía de representación, además de los electores inscritos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior y en el Registro de Electores de Voto Adelantado.

Con estas exclusiones, el Tribunal Electoral establece un padrón electoral neto de 2,753,675 electores.