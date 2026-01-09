Tribunal Electoral retomará proyecto de reconfiguración de circuitos electorales

El Tribunal Electoral (TE) prepara una nueva propuesta de reconfiguración de los circuitos electorales, basada en la variación demográfica del país, que implicaría la redistribución de curules entre distintos distritos y circuitos, manteniendo el número fijo de 71 diputados en la Asamblea Nacional.

Así lo confirmó el magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, quien adelantó que en los próximos días el Pleno del TE remitirá a la Asamblea Nacional una iniciativa para ajustar el principio de proporcionalidad, conforme al crecimiento y disminución poblacional reflejado en los últimos padrones electorales.

“En los próximos días, el Pleno del Tribunal Electoral va a ir a la Asamblea a variar ese principio de proporcionalidad. A San Miguelito ya no le corresponden siete diputados, porque su población bajó. En cambio, se incrementó en La Chorrera y se incrementó en Arraiján. Entonces, respetamos el principio de proporcionalidad y a ellos les corresponde un diputado más”, explicó Guerra.

Circuitos que perderían y ganarían curules

De acuerdo con la información planteada por el Tribunal Electoral en intentos anteriores y que sería retomada, la redistribución implicaría la reducción de una curul en tres circuitos y el aumento de una en otros tres, sin alterar el total de diputados.

De acuerdo con los planteamientos del Tribunal Electoral, la propuesta implicaría la reducción de una curul en tres circuitos electorales y el aumento de una en otros tres. San Miguelito, correspondiente al circuito 8-2, pasaría de siete a seis diputados. También perderían una curul los circuitos 8-3 y 8-4. El primero agrupa los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia, Curundú, Ancón, Bella Vista, Bethania, Juan Díaz y Pueblo Nuevo, mientras que el segundo comprende Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco. En contraste, ganarían un diputado adicional los circuitos 13-1, correspondiente a Arraiján; 13-4, que representa a La Chorrera; y el circuito 8-6, integrado por Pedregal, Pacora, San Martín, Tocumen, Las Mañanitas, 24 de Diciembre y Las Garzas.

Este reordenamiento busca corregir las distorsiones generadas por el crecimiento acelerado de distritos como Arraiján y La Chorrera, frente a la disminución relativa de población en otros sectores del país. Sin embargo, el tema ha sido históricamente polémico. Aunque la Constitución establece que la asignación de curules debe responder a criterios de proporcionalidad, en la práctica los intentos de redistribución han enfrentado resistencia política en la Asamblea Nacional.

El primer intento reciente ocurrió en marzo de 2018, cuando la Comisión de Gobierno del Legislativo rechazó el proyecto presentado por el Tribunal Electoral, alegando falta de tiempo para su discusión, pese a que las elecciones generales se celebrarían trece meses después. En el quinquenio siguiente, los magistrados del TE entregaron una nueva propuesta en febrero de 2021, con tres años de anticipación a los comicios de 2024.

No obstante, tras un proceso marcado por intensos debates sobre las reformas electorales, en marzo de 2022 se decidió excluir del documento final los ajustes de curules, específicamente los que contemplaban otorgar un escaño adicional a Arraiján, La Chorrera y el circuito 8-6, y reducir uno en los circuitos 8-2, 8-3 y 8-4.

El debate adquirió una nueva dimensión tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 16 de agosto de 2020, que declaró inconstitucional un parágrafo de la Ley 59 de diciembre de 2006 que fijaba en tres el número de diputados del circuito de Arraiján.

La decisión respondió a una demanda presentada por el abogado Abdiel González, quien alegó que la asignación de curules no cumplía con la regla constitucional de proporcionalidad en función de la densidad poblacional. La Corte concluyó que el número de diputados no se ajustaba al padrón electoral utilizado para el análisis, correspondiente a 2014, cuando Arraiján registraba 144,421 electores, y dejó claro que los ajustes deben realizarse conforme a un estatuto técnico elaborado por el Tribunal Electoral, tomando como referencia el padrón electoral más reciente.

Concluido el torneo electoral de este año, la reconfiguración de los circuitos electorales figura entre los primeros proyectos que el Tribunal Electoral impulsará con miras a las elecciones generales de 2029.