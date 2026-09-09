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Investigador renuncia a Anthropic y advierte que la IA podría poner en riesgo a la humanidad

Renuncia investigador de Anthropic y lanza fuerte advertencia sobre el futuro de la IA
Renuncia investigador de Anthropic y lanza fuerte advertencia sobre el futuro de la IA Amrulqays Maarof / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/09/2026 12:56
Un investigador de Anthropic renunció y advirtió sobre los riesgos de una inteligencia artificial capaz de superar las capacidades humanas.

Jacob Coxon, investigador británico de 27 años que trabajó en OpenAI y Anthropic, renunció a su puesto en esta última empresa y lanzó fuertes críticas sobre el rumbo que está tomando el desarrollo de la inteligencia artificial.

A través de X, Coxon afirmó que ambas compañías avanzan hacia una “superinteligencia auto-mejorante” sin las medidas de seguridad que, a su juicio, serían necesarias. También sostuvo que algunos investigadores de la industria consideran posible que una IA avanzada pueda representar un riesgo extremo para la humanidad antes de que termine esta década.

Sus advertencias fueron acompañadas por declaraciones de investigadores de seguridad de Anthropic. Evan Hubinger, responsable de seguridad de la compañía, señaló que personalmente estima en más de 10% el riesgo de que la IA provoque la muerte de todos los humanos durante la próxima década, aunque aclaró que considera bajo el riesgo asociado con los modelos actuales.

Coxon cuestionó que empresas privadas decidan por sí solas avanzar hacia sistemas con capacidades superiores a las humanas y pidió una mayor intervención gubernamental y controles para evitar una carrera tecnológica que, según advirtió, podría tener consecuencias irreversibles.

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