Investigador renuncia a Anthropic y advierte que la IA podría poner en riesgo a la humanidad

Jacob Coxon, investigador británico de 27 años que trabajó en OpenAI y Anthropic, renunció a su puesto en esta última empresa y lanzó fuertes críticas sobre el rumbo que está tomando el desarrollo de la inteligencia artificial.

A través de X, Coxon afirmó que ambas compañías avanzan hacia una “superinteligencia auto-mejorante” sin las medidas de seguridad que, a su juicio, serían necesarias. También sostuvo que algunos investigadores de la industria consideran posible que una IA avanzada pueda representar un riesgo extremo para la humanidad antes de que termine esta década.