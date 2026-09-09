Segundo pago de septiembre a jubilados de la CSS ¿Cuándo se hará?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la próxima semana comenzará el segundo desembolso de septiembre para jubilados y pensionados, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

Los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre. Mientras que quienes cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del lunes 21 de septiembre.

La CSS recordó a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y verificar la disponibilidad del dinero según el método de pago seleccionado.