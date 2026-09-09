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Información útil

Segundo pago de septiembre a jubilados de la CSS ¿Cuándo se hará?

La CSS anuncia fechas de pago por ACH y cheque para jubilados y pensionados
La CSS anuncia fechas de pago por ACH y cheque para jubilados y pensionados Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/09/2026 13:58
La Caja de Seguro Social ya tiene fecha para el segundo desembolso de septiembre a jubilados y pensionados.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la próxima semana comenzará el segundo desembolso de septiembre para jubilados y pensionados, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.

Los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre. Mientras que quienes cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del lunes 21 de septiembre.

La CSS recordó a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y verificar la disponibilidad del dinero según el método de pago seleccionado.

Jubilados y pensionados de la CSS recibirán sus pagos de octubre en estas fechas

La CSS dio a conocer el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, con fechas distintas para quienes reciben sus fondos mediante ACH o cheque.

El primer pago estará disponible por ACH el lunes 5 de octubre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán recibirlo a partir del martes 6 de octubre.

Para la segunda quincena de octubre, el pago por ACH se realizará el lunes 19 de octubre y mediante cheque estará disponible el martes 20 de octubre.

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