Segundo pago de septiembre a jubilados de la CSS ¿Cuándo se hará?

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que la próxima semana comenzará el segundo desembolso de septiembre para jubilados y pensionados, de acuerdo con el calendario oficial de pagos.
Los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH tendrán el dinero disponible el viernes 18 de septiembre. Mientras que quienes cobran por cheque podrán retirar su pago a partir del lunes 21 de septiembre.
La CSS recordó a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas y verificar la disponibilidad del dinero según el método de pago seleccionado.
La CSS dio a conocer el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados, con fechas distintas para quienes reciben sus fondos mediante ACH o cheque.
El primer pago estará disponible por ACH el lunes 5 de octubre, mientras que quienes cobran mediante cheque podrán recibirlo a partir del martes 6 de octubre.
Para la segunda quincena de octubre, el pago por ACH se realizará el lunes 19 de octubre y mediante cheque estará disponible el martes 20 de octubre.
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