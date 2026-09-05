Atención jubilados: Seguro Social fija fechas para el pago de la segunda quincena de septiembre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definidas las fechas en las que recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026.
De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la institución, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH tendrán los fondos disponibles el viernes 18 de septiembre.
En tanto, quienes reciben el pago a través de cheque podrán disponer del dinero a partir del lunes 21 de septiembre.
La CSS recordó a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas para verificar la disponibilidad de sus pagos, de acuerdo con el método de cobro seleccionado.
La CSS mantiene actualmente dos modalidades para el pago de jubilaciones y pensiones en Panamá, por lo que los beneficiarios deben estar atentos al calendario oficial para conocer las fechas en que podrán disponer de sus fondos.
Los jubilados y pensionados que hayan completado el proceso correspondiente pueden recibir sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH), modalidad que permite que el dinero sea depositado directamente en la cuenta bancaria registrada.
La segunda opción corresponde al pago mediante cheque físico, que puede ser retirado en los centros habilitados por la CSS a nivel nacional.
La institución recomienda a todos los beneficiarios consultar el calendario de pagos, ya que este establece las fechas específicas en las que estarán disponibles los fondos según el método de cobro seleccionado.
De esta manera, tanto quienes reciben sus pagos por ACH como aquellos que cobran mediante cheque deben verificar las fechas correspondientes para evitar confusiones al momento de retirar o consultar sus fondos.
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