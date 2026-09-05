Atención jubilados: Seguro Social fija fechas para el pago de la segunda quincena de septiembre

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) ya tienen definidas las fechas en las que recibirán el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre de 2026.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la institución, los beneficiarios que reciben sus jubilaciones y pensiones mediante ACH tendrán los fondos disponibles el viernes 18 de septiembre.

En tanto, quienes reciben el pago a través de cheque podrán disponer del dinero a partir del lunes 21 de septiembre.

La CSS recordó a los beneficiarios estar atentos a las fechas establecidas para verificar la disponibilidad de sus pagos, de acuerdo con el método de cobro seleccionado.