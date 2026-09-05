Tres petroleros iraníes fueron destruidos por Estados Unidos tras ataques contra sus buques

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó la mañana de este sábado 5 de septiembre que sus fuerzas inutilizaron o destruyeron tres petroleros iraníes luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra estadounidenses que patrullaban aguas de la región.

De acuerdo con el comunicado de Centcom, un portaaviones estadounidense y un destructor equipado con misiles guiados lograron evadir varios ataques iraníes que Washington calificó de no provocados. Ningún militar estadounidense resultó herido durante los incidentes.

Tras los ataques, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una operación contra tres buques iraníes dedicados al transporte de crudo.

Centcom informó que el M/T Downy fue inutilizado de manera permanente frente a las costas de la isla de Kharg, mientras que el M/T Stark 1 quedó fuera de servicio cerca de Jask.

El tercer buque, el M/T Kylo, también conocido como Noxen, fue completamente destruido en el golfo de Omán. Según la versión estadounidense, las fuerzas de Estados Unidos atacaron el petrolero en varios puntos críticos para dejarlo inoperable, después de que la tripulación recibiera la orden de abandonar la embarcación.

Centcom sostuvo que los tres petroleros forman parte de una red clandestina multimillonaria de transporte de petróleo que, según Washington, genera recursos para financiar al IRGC y a grupos aliados de Irán en la región.

El comandante del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, afirmó que Estados Unidos responderá militarmente a nuevos ataques contra sus fuerzas y advirtió sobre el impacto económico que podrían tener estas acciones para Irán.

“Si disparan contra dos de nuestros buques, impondremos un costo económico aún mayor: eliminaremos tres de los suyos”, afirmó Cooper.

El jefe militar agregó que Estados Unidos no dudará en defender a sus fuerzas y que, si fuera necesario, destruirá parte de la flota petrolera iraní.

La operación representa una nueva escalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, después del intercambio de ataques registrado en aguas de la región.