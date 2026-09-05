Firman hoja de ruta para negociar un nuevo acuerdo comercial entre Panamá y Ecuador

Las Repúblicas de Panamá y Ecuador suscribieron los términos de referencia que establecen el marco político y técnico para iniciar la negociación de un Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica, con el propósito de fortalecer y diversificar el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades para los sectores productivos de ambos países.

El documento fue suscrito por el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, y la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sahira Moya.

Además, el proceso se desarrollará bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conforme al Tratado de Montevideo de 1980, y en consonancia con las obligaciones asumidas ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Moltó explicó que los términos de referencia permitirán establecer una hoja de ruta para conducir las negociaciones de manera ordenada y definir, de común acuerdo, las áreas que resulten de interés para ambas naciones.

“Los Términos de Referencia suscritos permitirán orientar de manera ordenada y de común acuerdo las relaciones que ambos países consideren pertinentes, siempre de conformidad con el interés mutuo, prioridades y el ordenamiento jurídico de las dos naciones”, afirmó el ministro.

El titular del MICI destacó además las ventajas que ofrece Panamá como plataforma para el comercio y los negocios, entre ellas su posición geográfica estratégica, conectividad marítima y aérea y su infraestructura portuaria.

Según Moltó, estas condiciones representan oportunidades para complementar las capacidades del sector empresarial ecuatoriano y ampliar los vínculos económicos entre ambos países.

¿Qué temas negociarán Panamá y Ecuador?

La negociación contempla compromisos graduales y equilibrados, con una primera etapa enfocada en facilitar el intercambio de bienes y establecer reglas claras para las relaciones comerciales.

Entre los temas incluidos están:

Acceso a mercados de bienes.

Reglas de origen.

Facilitación del comercio.

Medidas sanitarias y fitosanitarias.

Obstáculos técnicos al comercio.

Defensa comercial.

Asuntos institucionales.

Solución de controversias.

Los términos de referencia también dejan abierta la posibilidad de ampliar posteriormente el alcance de la negociación mediante instrumentos complementarios en áreas como servicios, comercio digital, Mipymes e inversiones.

La firma de este documento marca el inicio formal de un proceso que busca ampliar y diversificar el comercio entre Panamá y Ecuador, así como generar condiciones más favorables para las empresas y los sectores productivos de ambas economías.

El objetivo es que los futuros compromisos respondan a las prioridades de los dos países y permitan aprovechar las oportunidades de complementariedad existentes.

En el acto participaron también el canciller panameño, Javier Martínez-Acha; el embajador de Panamá en Ecuador, Alfredo Montaner; el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Roberto Kury, y representantes del sector empresarial ecuatoriano.