Comando Sur confirma que miembros estuvieron involucrados en agresión denunciada por mexicano en Panamá

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó a N+ Univision que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en un incidente ocurrido el 15 de agosto en un hostal de Panamá, donde el mexicano Patricio Ramírez, de 29 años, denunció haber sido agredido por tres estadounidenses.

El Comando Sur confirmó la participación de algunos de sus miembros en los hechos, luego de que un ciudadano mexicano denunciara haber sido víctima de una agresión física tras un altercado ocurrido en el elevador de un hostal en Panamá.

La información fue publicada por N+ Univision, medio al que Ramírez relató su versión de lo ocurrido y explicó las lesiones que, según su denuncia, sufrió durante el incidente.

Ramírez, creador de contenido, aseguró que terminó con fracturas en la nariz, el cráneo y el rostro, además de otros traumatismos.

El elemento central del caso es la confirmación realizada por el Comando Sur de Estados Unidos a N+ Univision de que algunos de sus miembros estuvieron involucrados en los hechos registrados el 15 de agosto de 2026.

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La confirmación se produce después de que Ramírez denunciara ante las autoridades panameñas la agresión que, según su testimonio, habría sufrido a manos de tres ciudadanos estadounidenses.

De acuerdo con el relato del mexicano, posteriormente fue informado por la Policía de que los hombres involucrados eran militares estadounidenses.

¿Qué ocurrió en el elevador?

Según contó Ramírez a N+ Univision, el incidente comenzó cuando ingresó rápidamente a un elevador para evitar que las puertas se cerraran.

En el interior se encontraban varias personas, entre ellas niñas, jóvenes y tres estadounidenses.

“Me subo rápido al elevador para evitar que se cierre. Entro al elevador y me percato que ahí estaban estas personas, tres estadounidenses”, relató.

Ramírez sostuvo que los hombres se molestaron por la manera en que ingresó al elevador y que, posteriormente, comenzaron los insultos.

“En cuanto entro, empezaron a insultarme: que qué me pasa, que por qué me metí así y demás”, afirmó.

El mexicano aseguró que la situación escaló posteriormente a una agresión física, tras la cual sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo.

Después del incidente, Ramírez presentó una denuncia ante las autoridades de Panamá. Según su testimonio, durante el proceso un agente policial le indicó que los hombres involucrados eran militares y que, debido a esa condición, no podían ser detenidos.