Embajada de Panamá pide a Colombia evitar nuevos inconvenientes con el alcalde Mizrachi

La Embajada de Panamá en Colombia presentó una comunicación formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano para expresar su preocupación por el incidente que involucró al alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, durante su ingreso migratorio a la ciudad de Bogotá este 2 de septiembre de 2026.

En una nota diplomática fechada este viernes 4 de septiembre y dirigida al Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional de Colombia, la representación panameña calificó el episodio como un hecho que generó una “experiencia penosa y desagradable” para Mizrachi, quien se encontraba en Colombia para participar en la Reunión de Alcaldes de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La Embajada de Panamá recordó a las autoridades colombianas que existe una resolución de Migración Colombia, emitida el 13 de diciembre de 2024, mediante la cual se resolvió revocar la orden de impedimento de ingreso a territorio colombiano que pesaba sobre Mizrachi.

Según la comunicación diplomática, la Resolución No. 20245020001986 también ordenó a la Región Andina de Migración Colombia realizar las actualizaciones correspondientes para evitar inconvenientes posteriores.

“Esta Embajada recibió como referencia la Resolución No. 20245020001986 de 13 de diciembre de 2024”, señala el documento.

Ante lo ocurrido en El Dorado, Panamá solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano que intermedie sus buenos oficios para que se cumplan las determinaciones adoptadas por las propias autoridades migratorias de ese país.

La Embajada también pidió garantizar el libre ingreso y tránsito de Mizrachi en Colombia, con el objetivo de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

El reclamo diplomático ocurre luego de que el alcalde de Panamá denunciara públicamente el trato que recibió al llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá.

Mizrachi relató que fue llevado a un área del aeropuerto que, según explicó, le recordó un episodio ocurrido aproximadamente una década atrás, cuando enfrentó un proceso judicial en Colombia.

“Me metieron precisamente en el cuarto donde hace 10 años yo estaba esposado, rodeado de guardias de Interpol con perros y siendo deportado a Panamá”, afirmó el alcalde.

Según su relato, aquella experiencia ocurrió después de haber permanecido seis meses en una cárcel colombiana. Mizrachi aseguró que el procedimiento vivido nuevamente en el aeropuerto tuvo un fuerte impacto emocional y le hizo recordar ese período de su vida.

“Diez años después sigo viviendo un poco lo mismo y han abierto realmente una herida que estaba sanada”, manifestó.

El alcalde sostuvo que su denuncia no busca afectar la imagen de Colombia, sino llamar la atención sobre los procedimientos aplicados a personas que han atravesado procesos judiciales y posteriormente intentan reconstruir sus vidas.

“No es que merezco un trato particular por ser quien soy, sino por ser un ser humano más”, expresó Mizrachi.

También cuestionó que, pese al paso de los años, continúen presentándose dificultades vinculadas con su historial en Colombia.

“Mucho he trabajado para recuperar mi nombre, mi orgullo, mi reputación y en segundos ustedes realmente han destruido eso”, afirmó.

La Embajada panameña, por su parte, reconoció en su comunicación los desafíos que implica la digitalización de los sistemas migratorios de cada país, pero insistió en la necesidad de que las autoridades colombianas actualicen sus registros y procedimientos para evitar nuevos inconvenientes.