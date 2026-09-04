Mesoamérica traza la ruta hacia el 30x30 con una conservación efectiva y sostenible

A menos de cuatro años del plazo de 2030, Mesoamérica busca avanzar y reforzar una agenda que garantice una conservación de la biodiversidad efectiva, sostenible y vinculada con los territorios.

Ese objetivo marcó el inicio del Foro Regional Mesoamérica hacia el 30x30, celebrado en Mérida, Yucatán, en el sureste de México, cuyo nombre alude a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres, aguas continentales y marinas para 2030.

Aunque el foro toma su nombre de esta meta, el encuentro organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), con apoyo de GEF, KfW y el Gobierno de Canadá, abordó todas los objetivos generales.

De acuerdo con la directora regional de la UICN para México, América Central y el Caribe, Úrsula Parrilla, esta meta “fue el imán que atrajo estas energías porque le habla a los pueblos indígenas, a los gobiernos y al sector privado”.

Esto permitió reunir a distintos ámbitos y debatir temas como la gobernanza equitativa, financiamiento, producción sostenible, conectividad, decisiones basadas en evidencia, certeza jurídica y participación de los pueblos indígenas.

Para el viceministro de Ambiente de Panamá, Oscar Vallarino, los debates de Mérida buscan desembocar en una hoja de ruta regional hacia la Meta 3 y generar insumos para que la región proyecte sus posiciones en la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica este año y en el Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN, que se celebrará en Panamá en 2027.

“No podemos ser irresponsables y, solo por cumplir una meta 30x30, crear nuevas áreas protegidas y poner una marca en hectáreas si no tenemos los recursos para cubrirlo”, advirtió.

Sobre todo, en una región que, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya alcanzó un 24,5 % de protección terrestre y un 25,3 % de protección marina.

De la cifra al territorio

Para la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de SEMARNAT de México, Marina Robles, el trabajo pasa por identificar y multiplicar experiencias.

“La comunicación tiene que ir en un sentido de identificar cuáles son las oportunidades y los caminos que construir para que la biodiversidad se recupere en las condiciones que necesitamos como sociedad”, dijo a EFE.

Puso como ejemplo a una comunidad pesquera del sur de Baja California que hace unos 14 años prácticamente había agotado sus recursos y que, mediante un proceso de transformación, logró cambiar su relación con el entorno.

“No solo restauraron su ecosistema, se restauraron a ellos”, dijo.

Así, el 30x30 no se limita a las áreas protegidas tradicionales, sino que contempla otras medidas efectivas de conservación y territorios bajo distintos modelos de gobernanza, incluidos los pueblos indígenas y comunidades locales.