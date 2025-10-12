Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027 tendrá sede en Panamá: ¿qué temas se discutirán?

Por primera vez en la historia, la región mesoamericana será anfitriona del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2027, con Panamá siendo el país sede del considerado el principal foro global para establecer la agenda de trabajo en materia de conservación de la naturaleza. El Congreso reunirá a líderes gubernamentales, representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, academia y sector privado, con el objetivo de desarrollar y promover soluciones efectivas para la conservación basada en áreas protegidas y conservadas. “Panamá es la encrucijada del mundo: un puente terrestre natural entre América del Norte y del Sur y los océanos Caribe y Pacífico, con una biodiversidad excepcional y el mejor ejemplo de desarrollo sostenible del planeta: el Canal de Panamá. Esperamos organizar esta reunión mundial para mostrar nuestros parques nacionales y reservas naturales, compartir nuestros esfuerzos efectivos de conservación sobre el terreno y promover acciones inmediatas y poderosas a nivel mundial”, señaló Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente.

Por su parte, la directora general de la UICN, Dra. Grethel Aguilar, resaltó el valor estratégico del país como sede del evento. “Como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, Panamá ofrece el escenario perfecto para este encuentro global. En un momento decisivo para nuestro planeta, el Congreso unirá a líderes y comunidades para acelerar la acción en favor de la biodiversidad, el clima y las personas, y para trazar un camino audaz hacia un futuro sostenible y resiliente para todos”, afirmó.

¿De qué se hablará en el congreso?