Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027 tendrá sede en Panamá: ¿qué temas se discutirán?

Vista de la Ciudad de Panamá.
Vista de la Ciudad de Panamá. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 12/10/2025 11:21
Se promoverán soluciones de conservación que protejan la biodiversidad y fortalezcan la resiliencia de comunidades y ecosistemas

Por primera vez en la historia, la región mesoamericana será anfitriona del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2027, con Panamá siendo el país sede del considerado el principal foro global para establecer la agenda de trabajo en materia de conservación de la naturaleza.

El Congreso reunirá a líderes gubernamentales, representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, academia y sector privado, con el objetivo de desarrollar y promover soluciones efectivas para la conservación basada en áreas protegidas y conservadas.

“Panamá es la encrucijada del mundo: un puente terrestre natural entre América del Norte y del Sur y los océanos Caribe y Pacífico, con una biodiversidad excepcional y el mejor ejemplo de desarrollo sostenible del planeta: el Canal de Panamá. Esperamos organizar esta reunión mundial para mostrar nuestros parques nacionales y reservas naturales, compartir nuestros esfuerzos efectivos de conservación sobre el terreno y promover acciones inmediatas y poderosas a nivel mundial”, señaló Juan Carlos Navarro, Ministro de Ambiente.

Por su parte, la directora general de la UICN, Dra. Grethel Aguilar, resaltó el valor estratégico del país como sede del evento.

“Como uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, Panamá ofrece el escenario perfecto para este encuentro global. En un momento decisivo para nuestro planeta, el Congreso unirá a líderes y comunidades para acelerar la acción en favor de la biodiversidad, el clima y las personas, y para trazar un camino audaz hacia un futuro sostenible y resiliente para todos”, afirmó.

¿De qué se hablará en el congreso?

El congreso servirá como plataforma para abordar desafíos globales y locales, alineándose con el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Biodiversidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Los organizadores han definido tres temas integrados con potencial transformador:

Cambio global y biodiversidad: análisis de oportunidades y amenazas para que las áreas protegidas y conservadas contribuyan a enfrentar los desafíos globales.

Intensificación de la conservación efectiva: identificar dónde y cómo aumentar los esfuerzos, asegurando resultados medibles y sostenibles.

Conservación y personas: reconocer y defender los derechos, responsabilidades y relaciones de las comunidades locales, pueblos indígenas y la sociedad en general.

“El Congreso de 2027 servirá como un punto de control vital y un catalizador para los esfuerzos mundiales de conservación, ayudando a garantizar que el mundo esté en camino de cumplir los ambiciosos objetivos del Marco Mundial de Biodiversidad para 2030”, explicó Dra. Madhu Rao, Presidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) también destacó su apoyo al evento y la importancia de invertir en áreas protegidas y conservadas.

“Se necesitan esfuerzos e inversiones para aumentar la efectividad de las áreas protegidas y conservadas, utilizando estándares como la Lista Verde de la UICN para impulsar acciones reales sobre el terreno”, señaló Carlos Manuel Rodríguez, Director Ejecutivo del FMAM.

