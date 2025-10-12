Congreso Mundial de Áreas Protegidas 2027 tendrá sede en Panamá: ¿qué temas se discutirán?

Por primera vez en la historia, la región mesoamericana será anfitriona del <b>Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 2027</b>, con Panamá siendo el país sede del considerado el principal foro global para establecer la agenda de trabajo en materia de conservación de la naturaleza.El Congreso reunirá a <b>líderes gubernamentales, representantes de la sociedad civil, pueblos indígenas, academia y sector privado</b>, con el objetivo de desarrollar y promover soluciones efectivas para la conservación basada en áreas protegidas y conservadas. <i>'Panamá es la encrucijada del mundo: un puente terrestre natural entre América del Norte y del Sur y los océanos Caribe y Pacífico, con una biodiversidad excepcional y el mejor ejemplo de desarrollo sostenible del planeta: el Canal de Panamá. Esperamos organizar esta reunión mundial para mostrar nuestros parques nacionales y reservas naturales, compartir nuestros esfuerzos efectivos de conservación sobre el terreno y promover acciones inmediatas y poderosas a nivel mundial'</i>, señaló<a href="/tag/-/meta/juan-carlos-navarro"> <b>Juan Carlos Navarro</a>, Ministro de Ambiente</b>.