Darién implementa la Alerta Amber para proteger a menores en zonas remotas

Luego de una reunión donde participó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, alcaldes y el gobernador de Darién, se acordó implementar el nuevo sistema de desarrollo de la Alerta Amber, para la protección de la niñez en la provincia.

La alcaldesa de Pinogana y presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, señaló que era necesaria la activación de este sistema en Darién, como medida de prevención y evitar estos tipos de casos en la provincia y más por las distancias de las comunidades.

“Luego de un informe de seguridad, se pudimos ver que la violencia doméstica, la posición de drogas y las lesiones personales, son los delitos que mas se cometen en la provincia”, indicó la Alcaldesa.

“Esta alianza con el Ministerio de Seguridad es de mucha importancia y se fortalece por nuestra cercanía con la comunidad a través de nuestros líderes comunitarios, esto facilitaría la búsqueda de un menor en caso de desaparición”, añadió.