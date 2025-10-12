  1. Inicio
Darién implementa la Alerta Amber para proteger a menores en zonas remotas

Autoridades del Gobierno y de la provincia de Darién se reunieron este domingo.
Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/10/2025 16:10
El sistema se desarrollará a través de los alcaldes y representantes de corregimientos para tener una mejor red de protección hacia la niñez

Luego de una reunión donde participó el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego, alcaldes y el gobernador de Darién, se acordó implementar el nuevo sistema de desarrollo de la Alerta Amber, para la protección de la niñez en la provincia.

La alcaldesa de Pinogana y presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González, señaló que era necesaria la activación de este sistema en Darién, como medida de prevención y evitar estos tipos de casos en la provincia y más por las distancias de las comunidades.

“Luego de un informe de seguridad, se pudimos ver que la violencia doméstica, la posición de drogas y las lesiones personales, son los delitos que mas se cometen en la provincia”, indicó la Alcaldesa.

“Esta alianza con el Ministerio de Seguridad es de mucha importancia y se fortalece por nuestra cercanía con la comunidad a través de nuestros líderes comunitarios, esto facilitaría la búsqueda de un menor en caso de desaparición”, añadió.

El ministro de Seguridad Pública, por su parte, reiteró que el sistema de desarrollo de la Alerta Amber se quiere implementar en Darién y en el resto del país, a través de los alcaldes y representantes de corregimientos, para tener una mejor red de protección hacia la niñez.

Desde el 2 de junio de 2024, fecha en que inició formalmente el funcionamiento del Sistema Nacional de Alerta Amber Panamá, se han registrado 394 activaciones reales, de las cuales 367 niños, niñas y adolescentes, han sido ubicados sanos y salvos.

Esto representa una efectividad del 93.15%, consolidando el mecanismo como una herramienta fundamental para la protección de niños, niñas y adolescentes”, informó Ábrego.

Actualmente el 6.85% restante (27 casos) se encuentra bajo investigación en curso, a cargo del Ministerio Público, institución competente para continuar con las diligencias hasta su resolución definitiva.

