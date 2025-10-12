Darién implementa la Alerta Amber para proteger a menores en zonas remotas

Luego de una reunión donde participó el <b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego,</a></b> alcaldes y el gobernador de Darién, se acordó implementar el nuevo sistema de desarrollo de la Alerta Amber, para la protección de la niñez en la provincia. <b>La alcaldesa de Pinogana y presidenta de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), Nadine González</b>, señaló que era necesaria la activación de este sistema en Darién, como medida de prevención y evitar estos tipos de casos en la provincia y más por las distancias de las comunidades. <i>'Luego de un informe de seguridad, se pudimos ver que la violencia doméstica, la posición de drogas y las lesiones personales, son los delitos que mas se cometen en la provincia',</i> indicó la Alcaldesa. <i>'Esta alianza con el </i><i><b><a href="/tag/-/meta/minseg-ministerio-de-seguridad-publica-de-panama">Ministerio de Seguridad</a></b></i><i> es de mucha importancia y se fortalece por nuestra cercanía con la comunidad a través de nuestros líderes comunitarios, esto facilitaría la búsqueda de un menor en caso de desaparición'</i>, añadió.