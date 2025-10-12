Trump dice que ‘Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla’

Un portavoz de esta cartera afirmó en un comunicado que las '<i>contramedidas'</i> anunciadas esta semana por Pekín, que incluyen nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y productos relacionados con su procesamiento, <i>'son actos necesarios de defensa pasiva para preservar los legítimos derechos e intereses de las empresas e industrias chinas'.</i>'<i>Esperamos que EE.UU. reconozca su error, avance con China en la misma dirección y regrese al camino del diálogo y las consultas',</i> aseveró el vocero, y advirtió de que si Washington insiste en tomar el camino erróneo, Pekín 'adoptará medidas resueltas' para protegerse.<b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Trump</a></b> ha amenazado con imponer aranceles del 100 % a los productos chinos y más controles a la exportación de tecnología en respuesta a las nuevas medidas anunciadas esta semana por Pekín.