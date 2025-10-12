Panamá celebra su cultura en el Desfile de la Hispanidad en Nueva York

La delegación de Panamá dijo presente en el Desfile de la Hispanidad, en el que participaron 21 países, en la quinta avenida de Manhattan, Nueva York.

La primera dama, Maricel de Mulino y la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera hicieron el corte de cinta que iniciaba la celebración.

Para lograr el cometido, el Ministerio de Cultura de Panamá dio un apoyo a la Sociedad Molas de Panamá, que ya cuentan 61 años participando en el desfile, para la confección de su carroza; un diseño de Carlos Vargas.

El cantante de típico Ulpiano Vergara desfiló en una carroza que fue traída desde Maryland y adecuada para toda la agrupación musical.

Otros artistas que han participado de la celebración fueron la dama del jazz Idania Dowman y la popular banda Los Beachers.

La delegación panameña también fue integrada por un grupo, organizado por MiCultura, que estuvo compuesto por el conjunto folklórico más cuatro agrupaciones folclóricas adicionales, los diablicos de Colón y las reinas de Calle Arriba y Calle Abajo de las Tablas.

Las actividades en celebración del Mes de la Herencia Hispana comenzaron el viernes cuando se entregaron reconocimientos y las llaves del condado a Maricel Cohen de Mulino, primera dama de la República y a María Eugenia Herrera, ministra de Cultura.

A su vez el alcalde de Mineola, Paul Pereira, les otorgó las llaves de la Ciudad y el senador Jack Martins por parte del senado, declaró el 10 de octubre como día de Panamá en Long Island.

Toda esta festividad, en la que Panamá nuevamente tuvo la oportunidad de mostrar su cultura al mundo, es organizada todos los años por las varias asociaciones, gremios, grupos de la comunidad panameña residente en Nueva York, quienes año tras año hacen un despliegue de creatividad que demuestra el amor y apego a sus raíces.