Pérez Balladares confía en Balbina Herrera para renovar el PRD: ‘ella ha demostrado ser una mujer combativa’

El expresidente <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-perez-balladares">Ernesto Pérez Balladares</a></b> se refirió este domingo a la situación interna del <b><a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a></b>, luego de los últimos resultados electorales adversos, y aseguró que confía en la capacidad de la diputada <b><a href="/tag/-/meta/balbina-herrera">Balbina Herrera</a></b> para liderar una renovación dentro de la organización política.En declaraciones a medios locales, Pérez Balladares recordó los momentos difíciles que enfrentó el PRD tras la invasión estadounidense de 1989 y cómo, pese a la derrota, logró recuperar el apoyo de los votantes y ganar las elecciones siguientes.<i>'Cuando ganamos las elecciones... el PRD se levantó de las cenizas después de haber perdido las elecciones y de la invasión estadounidense. La pregunta ahora es si la hoja de ruta que tienen para cambiar autoridades y protagonistas los llevará a ganar nuevamente. Yo creo en la capacidad y la vida política de Balbina Herrera; ella tiene la capacidad de recomponer las cosas'</i>, afirmó en el programa <b>Debate Abierto Dominical</b>.El expresidente destacó que la renovación dentro de un partido grande como el PRD requiere <b>liderazgo interno sólido</b> <b>y experiencia política acumulada</b>. Sobre Herrera, señaló:<i>'Creo que ella ha demostrado ser una mujer combativa, que escucha, que se reúne y que no tiene cansancio para hacer lo que tiene que hacer. Son atributos necesarios en este momento'</i>.Sobre la posible participación de otras figuras del partido, como <b><a href="/tag/-/meta/benicio-robinson">Benicio Robinson</a></b>, Pérez Balladares indicó que su rol podría estar relacionado con <b>calmar los ánimos de sectores que no se sentirían representados por Herrera</b>, aunque enfatizó que su principal confianza recae en la diputada.En cuanto a la renovación generacional, el expresidente opinó que <b>no todas las figuras veteranas deberían retirarse</b>, ya que la experiencia es crucial para manejar un partido del tamaño del PRD.<i>'No puedes reemplazar la experiencia acumulada de tantos años por gente muy joven que todavía huele a pamper; cometerían muchos errores. Eso lo hemos vivido nosotros dentro del partido'</i>, subrayó.Pérez Balladares también se refirió a la situación de posibles candidatos presidenciales dentro del PRD:<i>'¿Hay figuras en el PRD que puedan erigirse como presidenciales para pelear realmente una presidencia de la República? En este momento estamos empezando a ver. No te puedo señalar a nadie con el cual me sentiría tranquilo, confiado de poder hacer una pelea política electoral. Lo que tenemos que hacer ahora es recomponer nuestra fuerza interna, y en un momento futuro veremos quién se vislumbra como candidato'</i>, concluyó.Finalmente, el expresidente descartó cualquier aspiración personal de postularse en esta ocasión a algún cargo de la junta directiva del partido.