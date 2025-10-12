Pérez Balladares confía en Balbina Herrera para renovar el PRD: ‘ella ha demostrado ser una mujer combativa’

El expresidente Ernesto Pérez Balladares se refirió este domingo a la situación interna del Partido Revolucionario Democrático (PRD), luego de los últimos resultados electorales adversos, y aseguró que confía en la capacidad de la diputada Balbina Herrera para liderar una renovación dentro de la organización política.

En declaraciones a medios locales, Pérez Balladares recordó los momentos difíciles que enfrentó el PRD tras la invasión estadounidense de 1989 y cómo, pese a la derrota, logró recuperar el apoyo de los votantes y ganar las elecciones siguientes.

“Cuando ganamos las elecciones... el PRD se levantó de las cenizas después de haber perdido las elecciones y de la invasión estadounidense. La pregunta ahora es si la hoja de ruta que tienen para cambiar autoridades y protagonistas los llevará a ganar nuevamente. Yo creo en la capacidad y la vida política de Balbina Herrera; ella tiene la capacidad de recomponer las cosas”, afirmó en el programa Debate Abierto Dominical.

El expresidente destacó que la renovación dentro de un partido grande como el PRD requiere liderazgo interno sólido y experiencia política acumulada. Sobre Herrera, señaló:

“Creo que ella ha demostrado ser una mujer combativa, que escucha, que se reúne y que no tiene cansancio para hacer lo que tiene que hacer. Son atributos necesarios en este momento”.

Sobre la posible participación de otras figuras del partido, como Benicio Robinson, Pérez Balladares indicó que su rol podría estar relacionado con calmar los ánimos de sectores que no se sentirían representados por Herrera, aunque enfatizó que su principal confianza recae en la diputada.

En cuanto a la renovación generacional, el expresidente opinó que no todas las figuras veteranas deberían retirarse, ya que la experiencia es crucial para manejar un partido del tamaño del PRD.

“No puedes reemplazar la experiencia acumulada de tantos años por gente muy joven que todavía huele a pamper; cometerían muchos errores. Eso lo hemos vivido nosotros dentro del partido”, subrayó.

Pérez Balladares también se refirió a la situación de posibles candidatos presidenciales dentro del PRD:

“¿Hay figuras en el PRD que puedan erigirse como presidenciales para pelear realmente una presidencia de la República? En este momento estamos empezando a ver. No te puedo señalar a nadie con el cual me sentiría tranquilo, confiado de poder hacer una pelea política electoral. Lo que tenemos que hacer ahora es recomponer nuestra fuerza interna, y en un momento futuro veremos quién se vislumbra como candidato”, concluyó.

Finalmente, el expresidente descartó cualquier aspiración personal de postularse en esta ocasión a algún cargo de la junta directiva del partido.